Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: guai per PAUL

Quale ragazza non vorrebbe avere due uomini affascinanti pronti a sfidarsi a “duello” per il suo cuore? Se però il duello in questione degenera in qualcosa di pericoloso, allora il romanticismo viene meno: è quello accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), che vedranno la loro rivalità passare da una pista da corsa… ad un’aula di tribunale! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Leon si sfidano

Se inizialmente Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) sembrava essere il principale ostacolo per il lieto fine tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh, nelle prossime puntate tedesche sarà un altro personaggio a dare filo da torcere ai due protagonisti: Leon Thormann.

Come vi abbiamo anticipato, quest’ultimo inizierà una relazione con Josie dopo che la ragazza chiuderà i rapporti con Paul a causa di un intrigo di Constanze. E così, quando le bugie della von Thalheim verranno alla luce, la Klee si troverà a dover scegliere tra la lealtà nei confronti del fidanzato e i sentimenti mai svaniti che la legano a Lindbergh.

Ebbene, alla fine la ragazza deciderà di restare insieme a Leon, ma quest’ultimo si sentirà sempre più insicuro nei confronti del rivale, tanto da arrivare a lanciargli una vera e propria sfida a duello… a triathlon!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leon denuncia Paul

Inutile dire che Paul accetterà… dopotutto il triathlon è la sua specialità! Leon, dal canto suo, si allenerà duramente nella speranza di dare al rivale una sonora lezione. Quella che poteva essere una sana competizione sportiva, però, finirà per degenerare…

Durante una sessione di allenamento, Paul smuoverà infatti accidentalmente delle pietre che colpiranno Leon, lasciandolo a terra incosciente. Ebbene, Lindbergh non si accorgerà dell’accaduto e continuerà dunque la propria corsa tagliando il traguardo. Traguardo a cui il suo rivale non giungerà mai…

Il risultato? Quando finalmente il ragazzo verrà trovato e portato in ospedale, la prima cosa che farà sarà accusare Paul di averlo consapevolmente messo in pericolo e poi abbandonato. E non si limiterà alle accuse verbali! Poco dopo, infatti, Lindbergh si troverà di fronte la polizia, scoprendo che Thormann ha sporto denuncia contro di lui.

Il risultato? Mentre Paul dovrà affrontare un nuovo guaio giudiziario dopo il dramma vissuto solo pochi mesi prima, Josie si troverà tra due fuochi: la ragazza sosterrà il fidanzato o proteggerà il suo ex?

(Puntate 3912-4, in onda in Germania dal 18 al 20 ottobre 2022)