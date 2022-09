Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: bacio tra PAUL e JOSIE

Il vero amore non si spegne davanti a nessun ostacolo. È quello di cui è convinto Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore tenterà di riconquistare Josie Klee (Lena Conzendorf) a mesi di distanza dalla fine della loro storia. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Josie scoprono gli intrighi di Constanze

Da quando Paul ha aperto gli occhi sui suoi sentimenti per Josie, è stato chiaro che i due sono fatti l’uno per l’altra. Purtroppo, però, il destino li ha portati a dover lottare per il loro happy end. Perdutamente innamoratasi del ben Lindbergh, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) farà infatti di tutto per separare i due innamorati, arrivando a simulare un tradimento.

Ebbene, inizialmente il piano della sorellastra di Maja (Christina Arends) funzionerà, tanto che Josie chiuderà i rapporti con Paul e inizierà una relazione con Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). Con il tempo, però, le bugie di Constanze verranno alla luce…

Sconvolto, Paul troncherà di netto la sua storia con la von Thalheim e si preparerà a riconquistare Josie. Peccato solo che quest’ultima – pur sapendo che il tradimento del suo amato non ha mai avuto luogo – deciderà di restare insieme a Leon. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul bacia Josie

In questa già complessa situazione si inserirà un’ulteriore dramma: Josie scoprirà di non essere realmente figlia di Erik (Sven Waasner) e si metterà alla ricerca del suo vero padre. Ricerca in cui non sarà sola…

Quando Paul verrà a conoscenza della situazione, assolderà infatti un abile investigatore privato per trovare il genitore della sua amata… e con successo! Sarà così che Lindbergh potrà consegnare alla Klee l’indirizzo dell’uomo che l’ha messo al mondo: ne nascerà un momento di grande intimità tra i due tanto che Paul bacerà Josie!

Ebbene, benché sopraffatta dai propri mai svaniti sentimenti per il suo ex, la Klee respingerà con decisione il bacio e deciderà di concentrarsi sulla sua relazione con Leon. Paul, però, intuirà che la ragazza lo ama ancora e deciderà di lottare per riconquistarla. Ci riuscirà? (Puntate 3900-2, in onda in Germania dal 29 settembre al 4 ottobre 2022)