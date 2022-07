Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: matrimonio in vista per MICHAEL e CAROLIN

Quando c’è il vero amore, non serve aspettare. È indubbiamente quello che pensa Michael Niederbühl (Erik Altenkopf), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore deciderà di fare il grande passo dopo solo poche settimane dall’inizio della sua relazione con Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß).

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin viene arrestata

Grandi cambiamenti sono in arrivo nella vita di Michael! Se nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia il medico è felicemente fidanzato con Rosalie (Natalie Alison), in Germania le cose stanno in modo decisamente diverso.

Nella prossima stagione della soap nella vita del bel dottore tornerà infatti una sua vecchia conoscenza: Carolin Lamprecht, un’ex compagna di corso di cui era segretamente innamorato senza sapere di essere ricambiato. Ebbene, quando i due si ritroveranno, tra loro esploderà l’amore. Peccato solo che Michael sia già impegnato con Rosalie…

Ne seguirà una dolora crisi tra Niederbühl e la Engel che si concluderà con la loro separazione e l’uscita di scena di quest’ultima. Quando nulla sembrerà poter impedire un lieto fine per il medico e Carolin, però, accadrà qualcosa di inaspettato: la Lamprecht verrà arrestata!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael chiede a Carolin di sposarlo

Come vi abbiamo anticipato, Carolin finirà infatti vittima di un vile ricatto da parte di una certa Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht) e per lei le cose si metteranno davvero male. Michael, però, non dispererà e riuscirà a trovare un testimone in grado di scagionare la sua amata: Henning von Thalheim (Matthias Zera).

A quel punto Michael e Carolin potranno finalmente concentrarsi sulla loro relazione, finendo per bruciare le tappe. Quando il medico e la fidanzata sentiranno suonare le campane di una chiesa abbandonata che – secondo la leggenda – suonano solo per gli innamorati, l’uomo lo prenderà come un segno e farà alla sua amata una proposta di matrimonio!

Colta alla sprovvista, Carolin si farà prendere dal panico e respingerà la proposta del fidanzato. Mentre quest’ultimo si rimprovererà di averla messa sotto pressione, però, la Lamprecht finirà per cambiare idea: aiutando Vanessa (Jeannine Gaspár) coi preparativi del suo matrimonio con Max (Stefan Hartmann), Carolin troverà infatti casualmente le partecipazioni dei suoi sogni…

E così, benché stiano insieme solo da poche settimane, Michael e Carolin decideranno di sposarsi! Il medico avrà finalmente trovato la compagna per la vita dopo il fallimento del matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann) e della relazione con Rosalie (Natalie Alison)?

(Puntate 3874-87, in onda in Germania dal 19 agosto al 7 settembre 2022)