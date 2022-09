Una Vita: Lolita prova qualcosa per Fidel? | Anticipazioni

Anticipazioni Una vita: cosa sente Lolita per Fidel Soria?

Prima del gran finale di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela dovranno fare attenzione al rapporto che si verrà a creare tra la bottegaia Lolita (Rebeca Alemany) e il controverso Fidel Soria (Alejandro Siguenza). Nelle ultimissime puntate della telenovela, la donna darà infatti l’impressione di essersi invaghita del funzionario di polizia…

Una Vita, news: Lolita si arrabbia con Fidel e Ramon

La storyline partirà dal momento in cui Lolita scoprirà con sgomento che Fidel e il suocero Ramon Palacios (Juanma Navas) sono responsabili del sequestro di David Exposito (Aleix Rengel Meca). Dopo essere stata ricoverata in seguito ad una crisi di nervi, la vedova Palacios chiederà quindi conto ai due uomini delle loro azioni, ma non otterrà nessuna risposta in merito.

Messi con le spalle al muro, Ramon e Fidel confesseranno infatti a Lolita di aver agito per ordine di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che nel frattempo sarà stato dichiarato morto in seguito ad un incendio scoppiato nel suo laboratorio, ma eviteranno di dire a Lolita che hanno avviato un’organizzazione per combattere gli anarchici (che non esitano nemmeno ad uccidere).

Una Vita, trame: si accende lo scontro tra Ramon e Fidel

Di lì a poco, anche per i due alleati la situazione si farà decisamente spinosa: dopo essere stato perdonato da David per il sequestro, Ramon si lascerà sopraffare dai suoi sensi di colpa e vorrà abbandonare ogni tipo di attività legale per concentrarsi sul benessere di Lolita e del nipotino Moncho; al contrario, Fidel vorrà ancora concentrarsi sulla sua personale vendetta per punire i responsabili delle morti della moglie Maria Josè e del figlio Alejandro, tant’è che continuerà a torturare gli anarchici anche se il Palacios sospenderà i suoi finanziamenti pecuniari.

Gli scontri tra i due saranno quindi all’ordine del giorno, visto che Ramon chiederà invano a Fidel di smetterla con tali iniziative. Tutto ciò non passerà inosservato nemmeno a Lolita, dato che parlerà al Soria della questione…

Una Vita, spoiler: Lolita prova qualcosa per Fidel?

Nel bel mezzo di un dialogo accorato, Lolita spronerà infatti Fidel a non mettere ulteriormente a repentaglio la sua vita, dichiarando che proverebbe un enorme dispiacere qualora gli accadesse qualcosa: parole che lasceranno intendere a Fidel che Lolita è interessata a lui. Le cose, però, staranno davvero così? E soprattutto, ci sarà modo per i due di stare insieme prima dell’ultimissimo episodio della telenovela iberica?