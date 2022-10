Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter ricorrerà ad uno dei suoi trucchetti per avvicinarsi a Finn. Quest’ultimo, infatti, sarà messo di fronte ad un ultimatum da parte di Steffy: delusa dal fatto che il marito abbia acconsentito all’odiata donna di avvicinarsi a Hayes accogliendola in casa loro, deciderà di forzare la mano del medico.

Steffy, infatti, riterrà l’incolumità dei suoi figli l’assoluta priorità e, temendo che il compagno non abbia capito quanto Sheila possa essere pericolosa, deciderà di adottare una tattica particolarmente dura: si rifiuterà di firmare le carte che convalidano legalmente le loro nozze (e che, apprenderemo, non erano ancora state consegnate dalla coppia alle autorità competenti).

Beautiful, trame italiane: Sheila perde i sensi… ma è una recita!

La fermezza di Steffy farà breccia in Finn, che rinuncerà a qualsiasi contatto con la Carter: Sheila infatti, contrariamente a quanto promesso, non si accontenterà di quell’unico incontro con figlio e nipote, certa che – se non fosse per Steffy – lei potrebbe far parte delle loro vite.

Quando Finn le comunicherà la propria decisione, Sheila perderà i sensi e il ragazzo, preoccupato, arriverà a chiamarla “mamma”. Trasportata in ospedale, Sheila continuerà a non tornare vigile, mentre Steffy raggiungerà il marito in ospedale, fin da subito sicura che si tratti una recita con cui Sheila spera di intenerire ed irretire Finn. E, in effetti, il risultato sembrerà essere proprio questo. Ma Sheila avrà avuto davvero un malore?

Spoiler Beautiful, puntate italiane: Finn mette al primo posto Steffy

Ovviamente no! Si tratterà, appunto, solo di finzione, finalizzata a non farsi estromettere dalla vita di Finn. Sheila arriverà anche a manipolare i macchinari che monitoreranno i suoi valori vitali durante il confronto con Steffy in ospedale, pur di apparire una vittima innocente!

Ma il suo piano, tuttavia, fallirà: alla fine Finn sembrerà incline a credere alla moglie (per quanto serpeggerà sempre una certa tendenza a dare fiducia alla buona fede della madre biologica) e dunque deciderà di mettere al primo posto la consorte e la loro famiglia. Tutto ciò non farà però cambiare idea a Sheila, sempre più convinta che Steffy sia la sua nuova nemica e unico ostacolo a frapporsi tra lei e la propria discendenza…