Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’azzardo di ARIANE

Da mesi ormai Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sogna il momento in cui conquisterà il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Momento che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si avvicinerà… o almeno così penserà la dark lady! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rovina Cornelia

Quando Ariane si è innamorata di Robert, il suo pensiero fisso è riuscire a conquistare il cuore di quest’ultimo. Un’impresa apparentemente impossibile, che non ha fatto che stimolare la combattività della dark lady…

Ben sapendo di non avere chance con Saalfeld finché quest’ultimo è legato a Cornelia Holle (Deborah Müller), la Kalenberg ha dunque fatto in modo che quest’ultima credesse di essere figlia naturale di Werner (Dirk Galuba) e, di conseguenza, sorellastra di Robert.

I due innamorati sono così stati costretti a lasciarsi, ma ciò non è bastato a placare la dark lady. Determinata a liberarsi della rivale, Ariane farà infatti in modo che quest’ultima venga dichiarata mentalmente instabile e rinchiusa in una clinica psichiatrica. E a quel punto Cornelia non vedrà altra soluzione se non la fuga…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rivela a Robert dove si nasconde Cornelia

Pronta a tutto pur di non venire rinchiusa in un istituto per malati mentali, la Holle dunque scapperà e – grazie all’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – troverà rifugio in una baita nel bosco. Purtroppo per lei, però, il suo nascondiglio non rimarrà tale a lungo…

Ariane scoprirà infatti dove si nasconde la rivale e penserà bene di correre da Robert per rivelarglielo. Il motivo? Spererà non solo che l’uomo convinca la “sorellastra” a farsi ricoverare, ma anche di guadagnare punti nei suoi confronti. Una strategia che funzionerà a metà…

Se da una parte Cornelia si rifiuterà di accontentare il fratellastro al punto da decidere di fuggire nuovamente, effettivamente Robert rimarrà positivamente colpito dall’intervento di Ariane, in quanto convinto che quest’ultima abbia agito per il bene della Holle.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa delle avances a Robert

Incoraggiata da quel passo avanti, la Kalenberg cercherà di avvicinarsi ulteriormente a Saalfeld mostrando comprensione per i drammi da lui vissuti nella sua vita sentimentale, dicendosi certa che ben presto per lui arriverà un nuovo amore. A quel punto, però, la dark lady farà il passo più lungo della gamba…

Convinta di essere sulla buona strada, Ariane si lascerà infatti andare a delle avances nei confronti di Robert. Tali avances ì – purtroppo per lei – verranno però respinte con determinazione dall’albergatore! Quest’ultimo capirà dunque finalmente cos’ha in mente la dark lady?