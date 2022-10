Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il dramma di LEON

L’amore può portare a commettere delle follie… e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) ne è la dimostrazione! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la gelosia nei confronti di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) porterà infatti il giovane uomo a commettere una serie di errori che pagherà a carissimo prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie difende Paul da Leon

Non avrà vita lunga il triangolo che vedrà Josie Klee contesa da Paul Lindbergh e Leon Thormann. Esasperato e reso insicuro dal forte rapporto tra la fidanzata ed il rivale, Leon sfiderà quest’ultimo ad una gara di triathlon. Gara che rischierà di trasformarsi in tragedia…

Come vi abbiamo anticipato, durante un allenamento Lindbergh smuoverà infatti accidentalmente nelle pietre che colpiranno Thromann e, non essendosi accorto di nulla, proseguirà senza prestare soccorso allo sfidante. Il risultato? Quando l’accaduto verrà alla luce, Leon non esiterà a denunciare il rivale per averlo messo volontariamente in pericolo e a nulla varranno i tentativi di Paul di convincerlo di non aver agito di proposito.

Ebbene, fortunatamente per Lindbergh a risolvere la situazione ci penserà Josie! Chiamata a testimoniare a favore del fidanzato, infatti, la ragazza si rifiuterà sostenendo di essere certa dell’innocenza di Paul. E a quel punto – pur di non perdere la sua amata – Leon non vedrà altra soluzione se non ritirare le accuse…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leon diventa dipendente dai farmaci

Inutile dire che l’accaduto legherà ulteriormente Josie e Paul, scatenando la gelosia di Leon. Ormai ossessionato dalla rivalità nei confronti di Lindbergh, Thormann insisterà dunque per portare a termine la gara di triathlon contro l’ex della fidanzata, arrivando a perdere completamente la ragione…

Pur di vincere la competizione, il ragazzo inizierà infatti ad abusare di antidolorifici per superare il dolore causato dal suo infortunio. Una situazione che non cambierà nemmeno quando Josie scoprirà quanto sta accadendo e implorerà il fidanzato di smettere.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Leon chiede a Josie di sposarlo

La goccia che farà traboccare il varo, però, arriverà quando Shirin (Merve Çakır) avrà un drammatico incidente che la lascerà completamente cieca. Inutile dire che Josie vorrà fare visita all’amica in ospedale, ma Leon sarà troppo preoccupato dai suoi allenamenti per accompagnarla. Un errore che Paul invece non commetterà…

Il risultato? La ragazza resterò delusa dal fidanzato, avvicinandosi invece al suo ex. A quel punto la gelosia di Thromann esploderà, portandolo a compiere un gesto avventato nell’estremo tentativo di legare a sé la Klee per sempre: chiederle di sposarlo! Una mossa che gli si ritorcerà contro…

Invece che accettare di diventare sua moglie, infatti, Josie troncherà la loro relazione! E a quel punto a Leon cadrà il mondo addosso…

(Puntate 3916-27, in onda in Germania dal 24 ottobre all’8 novembre 2022)