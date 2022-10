Continua ad accanirsi il destino su Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends)! Proprio quando sembravano ormai vicini al fatidico happy end, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti della diciassettesima stagione si troveranno infatti a fronteggiare un nuovo ostacolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ha un nuovo progetto

Dopo mille peripezie, per Florian e Maja sembra finalmente arrivato il momento di guardare avanti e pianificare la loro vita insieme. Ritrovatisi dopo aver affrontato innumerevoli ostacoli, i due protagonisti stanno infatti lavorando ad un nuovo appassionante progetto: creare un parco naturale aperto al pubblico per avvicinare i visitatori alla natura.

Ebbene, quella che era nata come una semplice idea si trasformerà molto presto in un piano concreto grazie al supporto della star americana Dexter Torrence (Andreas Beckett), che si offrirà di finanziare personalmente il progetto. Purtroppo, però, qualcun altro è determinato ad impedire che ciò accada…

Gelosissima dei due innamorati, Constanze (Sophia Schiller) tramerà infatti alle loro spalle, riuscendo a far bocciare il progetto dalle autorità competenti. Non tutto, però, sarà perduto: entusiasta dell’idea di Florian, Dexter Torrence proporrà infatti a quest’ultimo di realizzare il parco naturale negli Stati Uniti!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja non può partire per gli Stati Uniti

Inutile dire che Florian sarà al settimo cielo per la felicità: trasferirsi in America era il suo progetto fin dall’inizio, ma poi tutto saltò quando il suo datore di lavoro di allora diede il posto ad un altro candidato. E Maja?

Ovviamente la ragazza sarà determinata a seguire il suo amato oltreoceano e si metterà immediatamente all’opera per ottenere tutti i permessi necessari. Qualcosa, però, andrà storto…

Poco dopo, Maja riceverà infatti una terribile notizia: la sua richiesta per un visto d’ingresso per gli Stati Uniti è stata respinta e la ragazza non potrà dunque partire insieme a Florian. E ora cosa ne sarà del futuro dei due protagonisti?