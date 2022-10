Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: ruolo cruciale per VALENTINA

Se c’è una persona che odia Christoph Saalfeld (Dieter Bach), è senza dubbio Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar). Quest’ultima accusa infatti l’albergatore di aver distrutto il matrimonio dei suoi genitori e, di conseguenza, tutta la loro famiglia. Una ferita mai del tutto rimarginatasi…

Un destino beffardo farà però sì che – nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore – la ragazza dovrà però nuovamente affrontare il suo odio nei confronti di Christoph e decidere se salvare quest’ultimo da una condanna ingiusta. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Markus accusa Christoph di aggressione

Si sta facendo sempre più appassionante in Germania il triangolo sentimentale tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), suo marito Markus (Timo Ben Schöfer) e Christoph Saalfeld! Perdutamente innamoratasi di quest’ultimo, la donna lascerà infatti il coniuge per iniziare una relazione con l’albergatore. L’idillio dei due innamorati, però, non durerà a lungo…

Determinato a riprendersi la moglie, Markus la costringerà infatti a tornare da lui con un vile ricatto. Un metodo che gli si ritorcerà contro: se effettivamente Alexandra sarà di nuovo al suo fianco, non ne vorrà però sapere di recitare la parte della brava mogliettina e gli renderà la vita un inferno.

Il risultato? Capendo di non avere chance di riconquistare la coniuge finché Christoph le gira in torno, Markus deciderà di liberarsi definitivamente del rivale, denunciandolo per una presunta aggressione fisica. E a quel punto per Saalfeld le cose si metteranno davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina salva Christoph

Furioso per le ingiuriose accuse rivoltegli, Christoph tenterà di proclamarsi innocente, ma gli mancheranno le prove per dimostrarlo. Prove che invece qualcun altro avrà! Per rendere più credibile il proprio racconto, Markus si auto-infliggerà infatti dei colpi mentre si troverà da solo nel bosco… peccato solo che qualcuno lo vedrà!

Ebbene, il supertestimone in questione altri non sarà che Valentina, la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané). Inizialmente la ragazza non si renderà conto dell’importanza della scena a cui ha assistito, ma poi – dopo aver saputo della denuncia sporta da Markus contro Christoph – le sarà tutto più chiaro.

Sarà così che la giovane Saalfeld si troverà di fronte ad un dilemma non indifferente: salvare l’uomo che ha distrutto la sua famiglia da un’accusa ingiusta, oppure lasciare che riceva una punizione anche se è per un reato che non ha commesso?

Ebbene, dopo una breve indecisione la ragazza deciderà di fare la cosa giusta e rilascerà una dichiarazione contro Markus. Una decisione che le guadagnerà la riconoscenza di Christoph, ma che le farà perdere la persona a lei più cara da quando è tornata al Fürstenhof…

(Puntate 3941-5, in onda in Germania dal 5 al 9 dicembre 2022)