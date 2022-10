Uomini e donne anticipazioni: Lavinia esce con Alessio, ma poi…

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ampio spazio sarà riservato alle vicende del trono classico e, in particolare, a quelle della tronista Lavinia Mauro, la quale sarà impegnata nella conoscenza approfondita del corteggiatore Alessio Campoli.

I due infatti, come vedremo, decideranno di comune accordo di trascorrere un’intera giornata insieme per potersi scoprire meglio. Benché l’uscita sembrerà essere andata per il verso giusto, una volta giunti in studio il pretendente dichiarerà di essere intenzionato a lasciare definitivamente il programma non avendo apprezzato il carattere della Mauro. Peccato però che gli opinionisti non daranno credito alle sue parole e si diranno sicuri che la defezione sia dovuta a una mancata attrazione fisica verso Lavinia.

Spoiler Uomini e donne: Alessio ammette di provare interesse per Federica

La vicenda avrà nuovi sviluppi quando un corteggiatore del parterre di Federica chiederà ad Alessio se avrebbe avuto piacere di corteggiare la Aversano. Il Campoli ammetterà onestamente di provare interesse per la tronista casertana e che, nel caso si fosse palesata l’occasione, non avrebbe disdegnato di invitarla a prendere un caffè.

In tutto questo, occhio anche alla situazione a centro studio di Federico Nicotera, che in esterna darà un nuovo appassionato bacio alla corteggiatrice Alice. Chi non prenderà bene questa nuova effusione sarà Carola: quest’ultima si dirà molto delusa dal comportamento del tronista, il quale a fine registrazione la inviterà a ballare per farsi perdonare. Basterà?