Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la confessione a sorpresa di ARIANE

Il dado è tratto! Dopo aver tessuto la sua trama nell’ombra per mesi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) uscirà infatti allo scoperto, confessando a Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) di essersi innamorata di lui! E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Ariane fanno l’amore

Fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Ariane e Robert potessero mai arrivare ad essere amici… figuriamoci amanti! Nell’arco di poco tempo, però, tutto è cambiato…

Inizialmente determinata a conquistare l’albergatore per mettere le mani sul Fürstenhof, la Kalenberg si è infatti inaspettatamente innamorata della sua vittima. E a quel punto nulla ha più potuto fermarla!

Dopo essere riuscita a far separare Saalfeld dalla fidanzata Cornelia (Deborah Müller), la dark lady è pian piano riuscita a conquistare la fiducia dell’uomo sia del suo amato sia della rivale in amore. E così, quando Rosalie (Natalie Alison) proverà a smascherarla, Ariane riuscirà a passare per vittima e a farsi consolare da Robert, con cui passerà una notte di passione! E ora?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane confessa a Robert di amarlo

Come prevedibile, le reazioni di Saalfeld e della Kalenberg saranno molto diverse: mentre la donna sarà al settimo cielo per aver finalmente potuto dare libero sfogo ai suoi sentimenti per l’albergatore, quest’ultimo sarà profondamente a disagio per l’accaduto, tanto da decidere di prendere le distanze dalla dark lady.

Già frastornato per l’accaduto, Robert vedrà Cornelia suonare al pianoforte e a quel punto la vecchia ferita per la rottura con la sua amata si riaprirà. E non è finita qui! Poco dopo l’uomo assisterà infatti con preoccupazione ad una conversazione tra la sua ex e Ariane: quest’ultima racconterà alla rivale della sua notte di passione con Saalfeld?

Ebbene, la dark lady non farà nessun accenno alla sua avventura con Robert, facendo così tirare un sospiro di sollievo a quest’ultimo. Quando l’uomo ringrazierà Ariane per la sua discrezione, però, lei lo spiazzerà confessandogli di provare dei sentimenti forti per lui e di essere certa che la cosa sia reciproca! Come reagirà l’albergatore di fronte a quell’inaspettata dichiarazione d’amore?