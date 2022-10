Un nuovo triangolo sta per coinvolgere Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß). Già protagoniste di una tormentata storia d’amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore le due donne vedranno infatti anche l’arrivo di un “terzo incomodo” destinato a complicare ulteriormente la situazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa torna da Max e delude Carolin

Con l’happy end dei due protagonisti ormai alle porte, in Germania l’attenzione si è ormai spostata su altre due love stories: quelle tra Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) da una parte, e Vanessa e Carolin dall’altra! E proprio per queste ultime ci saranno grandi novità…

Come vi abbiamo ampiamente accennato, le due donne si innamoreranno a sorpresa proprio mentre staranno preparando le rispettive nozze con Max (Stefan Hartmann) e Michael (Erich Altenhopf). E non si tratterà di un fuoco di paglia!

Dopo aver a lungo tentato di reprimere i propri sentimenti, Carolin e Vanessa ammetteranno a se stesse di essersi innamorate e cederanno alla passione. Non per questo, però, diventeranno una coppia: se Carolin cancellerà il proprio matrimonio con Michael, infatti, Vanessa non sarà disposta a fare altrettanto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin si avvicina a Leon

Determinata ad inseguire il sogno di una famiglia tradizionale insieme a Max, Vanessa deciderà infatti di proseguire con il suo piano di sposare quest’ultimo e avere presto dei figli insieme a lui. Una decisione che distruggerà Carolin.

A pezzi, quest’ultima si sfogherà con l’unica persona a cui aveva confidato il dramma sentimentale da lei affrontato: Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). E lui – che a sua volta sarà reduce dalla rottura con Josie – non solo la consolerà, ma si avvicinerà pericolosamente alla collega…

Ebbene, sarà proprio durante questo momento di vicinanza che Vanessa sopraggiungerà improvvisamente e, inutile dirlo, non gradirà quello che vedrà! Folle di gelosia, la ragazza finirà addirittura per parlare con Max della presunta tresca tra Leon e Carolin, mettendo quest’ultima in cattiva luce. Basterà la gelosia ad aprire a Vanessa gli occhi su ciò che vuole davvero?

(Puntate 3939-41, in onda in Germania dal 30 novembre al 5 dicembre 2022)