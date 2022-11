Terra amara, anticipazioni 19 novembre 2022: Demir contro Sabahattin, ecco perché

Trama puntata di Terra amara di sabato 19 novembre 2022 (ore 14.30)

Sabahattin presenta la dottoressa Mujgan a Yilmaz, che intende organizzare una giornata di visite mediche per le famiglie dei suoi dipendenti. Lei accetta l’incarico e visita i pazienti insieme a Sabahattin. Demir telefona ad Aycan, un’avvocatessa divorzista, e le ordina di convincere Sabahattin a smettere di portare avanti la causa di divorzio, se non vuole incorrere in gravi rischi.

Sabahattin continua nella sua intenzione di divorziare da Sermin, ma Demir, per preservare il buon nome della famiglia, vorrebbe che lui rinunciasse. Dopo un aspro confronto tra i due, Demir sceglie di tagliare i fondi a Betul, la figlia di Sabahattin. Zuleyha, che sta meditando una fuga dalla tenuta, vede per caso Yilmaz in compagnia di Mujgan e pensa di essere stata dimenticata da lui.

Gaffur e Saniye sono intanto tornati a lavorare per Demir, ma il lavoro di capo dei braccianti, prima esercitato da Gaffur, è stato affidato a Halil. Per riprendersi il suo posto, Gaffur invita Halil lungo il canale per un brindisi e lo fa ubriacare, poi durante la notte libera i cavalli di Hunkar affinché la colpa ricada su di lui.

Demir scopre che Yilmaz e Fekeli hanno chiuso un affare con un importante imprenditore dell’industria tessile per una fornitura di cento tonnellate di cotone, così incarica i suoi uomini di bagnarlo per renderlo inutilizzabile. Husamettin, uno dei tre testimoni che ha mandato Fekeli in prigione, sul letto di morte manda a chiamare Hunkar per svelarle un segreto riguardo all’omicidio di suo marito. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.