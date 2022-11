Terra Amara: Demir di nuovo tra le sbarre! Ecco perché | Anticipazioni

L’ennesima discutibile azione di Demir Yaman (Murat Ünalmış) non passerà inosservata agli inquirenti nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel momento in cui ferirà il nemico Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), sparandogli un colpo alla schiena, il cattivo della telenovela verrà infatti interrogato dalla guardia civile e, stavolta, non riuscirà a cavarsela sfoggiando il suo immenso potere.

Terra Amara, news: il ferimento di Yilmaz

La faccenda andrà a delinearsi quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) avrà la certezza che è stato Demir a dare ordine ai suoi uomini di sabotare la macchina con cui lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un rovinoso incidente. Dato che si sentirà tradita dal marito, la nostra protagonista cercherà quindi l’aiuto di Yılmaz, ma agendo in tale maniera lo esporrà ad un grosso pericolo: Demir, nel bel mezzo di un conflitto a fuoco, ferirà infatti il suo acerrimo nemico alla schiena, che verrà operato e fortunatamente riuscirà a salvarsi.

Demir deciderà di punire Züleyha per l’affronto subìto sottraendole il piccolo Adnan e spingendola quindi a tentare il suicidio; intanto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) farà sapere a Hünkar (Vahide Perçin) che sarà lo stesso Yilmaz a decidere se denunciare o meno Demir, una volta che si sarà ripreso, per lo sparo che ha subito.

Terra Amara, spoiler: Demir di nuovo tra le sbarre!

Dì lì a poco, si verificherà un inatteso colpo di scena: Demir verrà infatti raggiunto da alcuni uomini della guardia civile, che lo obbligheranno a seguirlo nella gendarmeria di Cukurova. Entrando nello specifico, i funzionari di Stato saranno entrati a conoscenza della sparatoria intercorsa tra lui e Yilmaz e vorranno avere spiegazioni sulla questione.

Ovviamente, gli inquirenti vorranno sentire tutte le persone coinvolte nella sparatoria, ragione per cui non lasceranno andare Demir, nonostante tutte le sue conoscenze, finché non avranno ascoltato anche la versione di Yilmaz e Fekeli su come si sono svolti i fatti. Dato che i due saranno irraggiungibili, il Yaman Senior verrà dunque chiuso preventivamente in una cella…

Terra Amara, trame: ecco perché Fekeli e Yilmaz non si troveranno…

Ma per quale ragione non si avranno notizie né di Yilmaz e né di Fekeli? La risposta è presto detta: già sapete che nella fase post-operatoria Akkaya cadrà in uno stato di semicoscienza e pronuncerà più volte nel sonno il nome di Züleyha. Un particolare che farà scattare una forte delusione nella fidanzata Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), la quale deciderà di lasciarlo perché capirà che non è l’unica donna della sua vita.

Visto che la donna abbandonerà anche Cukurova per mettere una certa distanza tra di loro, Yilmaz si metterà in macchina per cercarla nonostante la convalescenza e Fekeli deciderà di accompagnarlo nel viaggio verso Müjgan. Demir dovrà dunque aspettare il loro ritorno per chiarire la sua posizione, anche se qualcuno di inaspettato gli tenderà una mano d’aiuto. Di chi si tratterà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.