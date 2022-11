Tentativi di seduzione nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Sempre più ossessionata da Angel Godoy (Ivan Lapadula), la “folle” Alicia Utanares (Elena Gallardo) studierà un metodo davvero singolare per restare da sola con il ragazzo. Non tutto andrà però esattamente come aveva previsto…

Un Altro Domani, news: Alicia si fa assumere da Ventura

La storyline partirà nel momento in cui Alicia comunicherà a Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che non si presenterà più in libreria perché ha trovato un nuovo impiego; ovviamente la donna sarà al settimo cielo per essersi sbarazzata dell’instabile rivale, ma il suo entusiasmo durerà ben poco dato che scoprirà che è stata assunta dal marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) per fargli da interprete di francese e inglese.

Da un lato sarà chiaro che Alicia ha accettato l’incarico solo per stare vicino a Angel, tanto che tenterà disperatamente di conquistarlo; dall’altro Angel, pur di allontanarla, chiederà alla madre Patricia Godoy (Silvia Acosta) di assumere Alicia, andando incontro ad un sonoro rifiuto. Tuttavia, la cosa peggiore dovrà ancora avvenire…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia tenta di sedurre Angel!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Alicia manderà un biglietto anonimo ad Angel e gli chiederà di presentarsi nel capanno nella foresta dove è solito fare l’amore con Ines. Dato che non ci sarà alcuna firma, il Godoy penserà che l’invito provenga proprio dalla Acevedo e si precipiterà sul posto, dove troverà invece la Utanares – che lo coglierà di spalle – ad aspettarlo.

Ovviamente, appena si renderà conto dell’inganno, Angel non vorrà saperne di cadere nella rete di seduzione di Alicia, tanto da interrompere l’incontro dopo pochi minuti, asserendo che tra di loro non potrà esserci nulla perché non smetterà mai di amare Ines: parole che, neanche a dirlo, non piaceranno per niente alla Utanares, certa del fatto che prima o poi il figlio di Patricia si renderà conto che è lei la donna che vuole al suo fianco!

Un Altro Domani, trame: Ines e Angel vogliono allontanare Alicia

Tutto questo a quali risvolti porterà? Visto che Alicia starà pericolosamente ferma sulle sue posizioni, Ines e Angel capiranno che l’unico modo che hanno per allontanarla per sempre dalle loro vite è quello di tenderle un tranello sul lavoro affinché Ventura la licenzi senza esitare. Che cosa faranno i due amanti per riuscire nel loro intento? Per adesso possiamo anticiparvi che, dopo ciò, la situazione arriverà ad un punto di non ritorno…