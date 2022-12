Beautiful: Deacon e Sheila “si riconoscono”… | Anticipazioni 17 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 17 dicembre 2022

Data l’ostilità di Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton), Deacon (Sean Kanan) deve per ora battere in ritirata. Hope (Annika Noelle) è delusa che i suoi timori sull’accoglienza dei familiari nei confronti di Deacon sia stata confermata. A Il Giardino, Deacon si imbatte in Sheila Carter (Kimberlin Brown): i due si riconoscono, sebbene non si siano mai ritrovati faccia a faccia. Pochi anni prima Sheila era stata sospettata come colpevole della sparatoria ai danni di Quinn (Rena Sofer), ma in realtà era stato Deacon.