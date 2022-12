Beautiful: perché Sheila bacia Deacon? L’assurdo piano della Carter! | Anticipazioni italiane

Il nuovo anno, per le puntate italiane di Beautiful, si aprirà con l’inedita alleanza tra Sheila Carter e Deacon Sharpe. I due vivranno situazioni simili, in quanto ostracizzati dai Forrester che si frapporranno tra loro e la possibilità di far parte delle vite dei loro figli e nipoti. Certa che insieme a Deacon potrà sfondare il muro alzato dalla famiglia della moda attorno a John Finnegan e Hope Spencer, la Carter se ne uscirà con un piano improvvisato e alquanto contorto.

Infatti, quando a Il Giardino lei e Deacon si imbatteranno in Finn e Hope, Sheila coinvolgerà un reticente Deacon in una messa in scena nella quale dovranno fingersi una coppia! Un misto di stupore ed orrore investirà i rispettivi figli quando Sheila strapperà a Deacon un bacio in pubblico svelando di avere con lui una storia d’amore.

Beautiful, trame italiane: Sheila vuole fingere di fare coppia con Deacon

Come questo dovrebbe farli entrare nelle vite di Hope e Finn non sarà propriamente chiaro, ma in Sheila si farà strada la strana convinzione che lei e Deacon, fingendosi coinvolti in un genuino flirt, porteranno Hope e Finn nella posizione di difenderli agli occhi degli altri e, in particolare, a creare una spaccatura nei rispettivi matrimoni con Liam e Steffy (peraltro questi ultimi, al contrario dei partner, saranno sicuri fin da subito che si tratterà tutta di una recita).

La mente di Sheila pensa insomma che, se entrambi si libereranno di Liam e Steffy, avversi a lei e a Deacon, la strada per arrivare ai loro figli sarà sgombra di ostacoli. Si tratterà di un piano molto astratto, che lascerà tutto nelle mani di improbabili risvolti del destino. Risvolti che, in effetti, non si verificheranno!

Beautiful, spoiler Italia: Sheila grande protagonista nel 2023

Certo, ci sarà effettivamente un po’ di tensione, specie tra Hope e Steffy, con quest’ultima irritata dal fatto che la sorellastra sembrerà alimentare la disponibilità di Finn a credere a Sheila, ma tutto alla fine si esaurirà in poco tempo. La situazione arriverà a morire da sola, senza ulteriori sviluppi.

Ma non temete, si tratta solo di una falsa partenza: Sheila scalderà solo i motori in vista di ben altri intrighi che, sugli schermi italiani, terranno banco per buona parte del 2023!