Beautiful: Deacon, tutti pensano male di lui | Anticipazioni 16 dicembre 2022

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 16 dicembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) sono convinti che Deacon (Sean Kanan) stia truffando Hope (Annika Noelle) per denaro, ma la giovane Logan spiega di aver contattato lei per prima il padre e che da anni condividono un rapporto epistolare.

Deacon giura di voler solo far parte di nuovo della vita della figlia. Dichiarando di essersi ripulito dall’alcol, Deacon afferma di poter essere una persona migliore, per Hope. Ridge e Brooke, tuttavia, pensano che la giovane finirà per soffrire e la esortano a chiudere il rapporto col genitore.