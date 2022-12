Terra Amara: Hünkar fa una proposta shock per “calmare” Zuleyha | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la lontananza dal piccolo Adnan diventerà sempre più motivo di sofferenza per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Non a caso, per evitare che possa commettere altri colpi di testa, Hünkar (Vahide Perçin) consiglierà al figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış) un metodo per tenere buona la consorte: somministrarle un tranquillante a sua insaputa. Un’azione che, almeno inizialmente, produrrà i suoi effetti…

Terra Amara, news: Züleyha tenta di togliersi la vita

Come sapete, Demir porterà Adnan in un luogo sicuro nel momento in cui Züleyha andrà da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per chiedergli aiuto, ciò dopo aver appreso che è stato proprio Demir a dare ordine ai suoi scagnozzi di manomettere la macchina con la quale lei e Müjgan (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente.

Dato che sentirà tantissimo la mancanza del figlioletto, la Altun penserà addirittura che per lei sia arrivato il momento di smetterla di vivere, fino a tentare addirittura il suicidio. Dopo averla salvata, Hünkar farà ricoverare la nuora in ospedale ma, appena lo scoprirà, Demir la riporterà a casa. Per la donna i guai non saranno però affatto finiti…

Terra Amara, trame: Demir dà un ultimatum a Züleyha

Eh sì: nel bel mezzo di un dialogo piuttosto acceso, Demir comunicherà infatti a Züleyha che Adnan continuerà a stare lontano dalla loro tenuta finché Yilmaz non rappresenterà più un problema per loro, ossia fino a quando non avrà contratto matrimonio con Müjgan e non potrà più intromettersi nel loro rapporto.

Dato che i due fidanzati non avranno ancora fissato una data per le loro nozze, la Altun cadrà ancora nello sconforto più totale, ma cercherà di non far capire a Demir che, in fondo, non ha ancora rinunciato a trovare un altro modo per riavere il figlioletto tutto per sé. Una “bugia bianca” che Züleyha porterà avanti finché non sprofonderà in una nuova crisi di nervi. Ciò darà l’input a Hünkar per fare una proposta a Demir…

Terra Amara, trame: Hünkar ‘seda’ Züleyha

In pratica, Hünkar tirerà fuori da un cassetto una boccetta di tranquillante e farà presente a Demir che, dal suo punto di vista, è necessario che Züleyha lo cominci a prendere per scongiurare che dia nuovamente di matto. Il Yaman sembrerà acconsentire alla cosa, visto che poco dopo Hünkar darà alla Altun un bicchiere d’acqua dove mischierà alcune gocce del calmante. Si tratta di una svolta nella storia che sicuramente produrrà altre conseguenze… ma fino a che punto? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.