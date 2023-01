Beautiful, Ridge e l’ultimatum di Hope: “O Deacon o me ne vado!” | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, crescerà la tensione tra Ridge Forrester e Hope Spencer. Ciò accadrà quando la giovane Logan, desiderosa di accogliere nella propria vita il padre Deacon Sharpe, farà valere le proprie ragioni senza timore delle opposizioni di madre e patrigno. In particolare sarà proprio tra Ridge e la figliastra ad instaurarsi uno spiacevole screzio, dato che Brooke inizierà a cedere al desiderio di Hope e ad ammorbidirsi nei confronti di Deacon.

Di sicuro Brooke non inizierà a fidarsi ciecamente di Sharpe, ma per il bene della figlia assumerà una posizione più mite e possibilista. Per quanto Hope possa essere grata a Ridge di averle fatto da figura paterna, sente da sempre un vuoto nella propria vita, non avendo mai potuto avere un rapporto duraturo e stabile con il vero genitore.

Beautiful: Ridge e Hope non si comportano più come padre e figlia, ecco perché

Insomma, sono ormai lontani i tempi in cui Hope chiamava Ridge “papà” e i due si comportavano davvero come padre e figlia, ricordate? La principale ragione di tensione tra Hope e Steffy da “adulte” fu proprio la rabbia di quest’ultima che riteneva di essere stata messa in secondo piano dal padre a favore della figlia di Brooke, che otteneva sempre ciò che voleva. L’apice della rivalità per Ridge si toccò quando lo stilista arrivò a licenziare Steffy, ritenendola colpevole della diffusione del video scandalo su Brooke ed Oliver Jones.

Il triangolo tra le due ragazze e Liam, col tempo, finì per raffreddare sempre di più il rapporto tra Ridge e Hope, la quale decise di non chiamarlo più “papà” a seguito di alcune delusioni, di cui l’ultima la decisione dell’uomo di non disegnarle l’abito da sposa per le nozze in Puglia (questo per rispetto a Steffy, sebbene avesse contemporaneamente costretto quest’ultima a partecipare alla cerimonia come tentativo di ritrovare l’armonia in famiglia).

Beautiful, trame episodi italiani: Ridge non si fida di Deacon

Da allora le cose non sono tornate più come prima, ma questo non significa che Ridge e Hope non si vogliano bene. E infatti sarà proprio per proteggere la giovane Logan da nuove delusioni che lo stilista sarà ferreo nel non volere Deacon nella proprietà della moglie, compreso lo chalet dove Hope vive con marito e figli.

Certo, a motivare Ridge c’è anche la convinzione che Deacon usi Hope come scusa solo per avvicinarsi a Brooke, sperando di approfittarne di nuovo. Se Deacon rigetterà sempre le accuse, di fatto non perderà occasioni per dichiararsi a Brooke e provare a rinvangare i ricordi della loro torrida passione.

Beautiful: Hope pone un ultimatum a Ridge

D’altro canto Hope, ritenendosi ormai troppo adulta per seguire i diktat dei genitori, si opporrà con forza, rimarcando il proprio diritto di lasciare che Deacon frequenti la propria casa. Di fronte alla resistenza di Ridge, Hope porrà un ultimatum: o Deacon sarà libero di circolare oppure lei si vedrà costretta a trasferirsi fuori dalla proprietà.

L’intenzione di Hope suonerà come una minaccia per Brooke, terrorizzata all’idea che la figlia decida di non vivere più sotto il suo tetto. E anche per questo sarà più propensa ad accontentarla!

Beautiful, news italiane: Ridge e Brooke, inizia una lunga crisi

Di diverso avviso sarà Ridge che, presto, accetterà la convinzione di Hope di potersi difendere da sola, ma sarà fermo nel voler proteggere la moglie e, per questo, inviterà la ragazza a fare i bagagli, prendere figli e marito e andarsene. Hope sarà oltraggiata dal fatto che Ridge voglia cacciarla dalla proprietà e, a quel punto, sia lei che Brooke ricorderanno allo stilista che il luogo dove tutti loro abitano appartiene alla Logan senior e non a lui.

Iniziare a far sentire Ridge ospite sarà l’inizio di una crisi che al momento Brooke non può neanche immaginare…