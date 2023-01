Tempesta d’amore: Eleni fa una scoperta sconvolgente e decide di… | Anticipazioni tedesche

Sarà un inizio di stagione davvero traumatico per la nuova protagonista della 19^ stagione di Tempesta d’amore Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)! Dopo essere stata vittima di un gravissimo incidente, nelle prossime puntate tedesche della soap, la ragazza scoprirà infatti di essere sempre stata ingannata dalle persone più importanti della sua vita: i suoi stessi genitori! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni aiuta Markus contro Christoph

Con il matrimonio di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) ormai alle spalle, in Germania la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore è ormai ufficialmente iniziata. Una stagione che inizierà con momenti di altissima tensione…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena ci saranno due personaggi molto interessanti: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) – figlio della primissima coppia di protagonisti di Sturm der Liebe – e Eleni Schwarzbach, primogenita di Alexandra (Daniela Kiefer) e figlia biologica di Christoph (Dieter Bach).

Cresciuta credendo Markus (Timo Ben Schöfer) suo padre, Eleni è legatissima a quest’ultimo e si schiererà dunque al suo fianco quando Alexandra lo lascerà per tornare insieme a Christoph. Quando però la ragazza proverà a mediare tra i due uomini, sarà vittima di un grave incidente che rischierà di compromettere per sempre la sua salute.

Ebbene, sarà proprio in questa occasione che Christoph scoprirà di essere il padre biologico della giovane Schwarzbach e si riavvicinerà ad Alexandra, con cui riallaccerà una relazione. Relazione che, come prevedibile, verrà osteggiata da Markus!

Facendo leva sul suo legame con la figlia, quest’ultimo chiederà dunque ad Eleni di spiare Christoph e Alexandra per trovare delle prove che incastrino l’albergatore. E lei accetterà! Non ci vorrà però molto prima che la situazione cambi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni scopre le bugie dei genitori

Benché determinata ad aiutare quello che crede essere suo padre, Eleni si sentirà estremamente a disagio nei panni della spia e penserà più volte di rinunciare al compito. Proprio quando starà per gettare la spugna, però, la ragazza ascolterà casualmente una telefonata riservata di Christoph, facendo una scoperta sensazionale…

Ebbene, al momento non sappiamo se la rivelazione in questione riguardi la paternità della giovane Schwarzbach oppure gli affari di famiglia. Quel che è certo è che Eleni resterà sconvolta da quanto appreso e affronterà Alexandra, che però negherà tutto.

Rendendosi conto che la madre le sta mentendo, la ragazza deciderà di parlare con Markus, trovando purtroppo conferma ai suoi sospetti. Il risultato? Eleni sarà così delusa dai suoi genitori da decidere di partire immediatamente, lasciandosi il Fürstenhof alle spalle. Una decisione che spezzerà il cuore di Leander…

Riuscirà il giovane medico a fermare la sua amata? E quale sarà il terribile segreto di cui la ragazza è venuta a conoscenza? Continuate a seguire le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo!

(Puntate 3978-81, in onda in Germania dall’8 al 13 febbraio 2023)