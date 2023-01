Tempesta d’amore: Karl inganna Ariane e la incastra! | Puntate italiane

Karl Kalenberg (Stephan Käfer) è tornato! Ma perché? Ebbene, la risposta potrebbe non essere così scontata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) scoprirà infatti dietro al ritorno del suo ex marito c’è molto più di quanto temesse… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl dà appuntamento ad Ariane

Il ritorno di Karl è indubbiamente uno dei più clamorosi colpi di scena che ci ha riservato questa stagione di Tempesta d’amore. Miracolosamente sopravvissuto al tentato omicidio messo in atto da Ariane, l’uomo è infatti ormai da giorni al Fürstenhof, intento a tormentare la sua ex moglie. Ben presto, però, arriverà il momento di uscire allo scoperto…

Tra pochissimo l’uomo si rivelerà infatti ad Ariane, riuscendo a convincerla della propria identità parlandogli non solo del suo tentato omicidio, ma anche dell’assassinio della madre della donna. Assassinio in cui la dark lady fu aiutato proprio dall’ex marito.

Ma perché Karl è tornato proprio ora? Di fronte ad un’esterrefatta Ariane, l’uomo dichiarerà di aver avuto bisogno di tempo per elaborare il trauma subito durante il suo tentato omicidio e di voler chiudere una volta per tutte col passato. Come? Con una notte insieme all’ex moglie in una baita romantica!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl incastra Ariane!

Inutile dire che la richiesta sconvolgerà Ariane, che non riuscirà a concepire l’idea di concedersi ad un altro uomo ora che il suo cuore appartiene a Robert (Lorenzo Patané). Ciononostante, la posta in gioco sarà troppo alta per lasciar spazio a scrupoli morali…

Determinata a non provocare ulteriormente l’ira dell’ex marito, la Kalenberg finirà infatti per accettare la richiesta di quest’ultimo. Approfittando della temporanea assenza di Robert, la donna si presenterà dunque all’appuntamento con Karl. Peccato solo che non la attenda una serata romantica…

Quando arriverà alla baita, infatti, la dark lady si troverà di fronte ad una registrazione del suo incontro con Karl al lago. Registrazione che includerà la piena confessione di Ariane riguardo sia l’omicidio della madre che il tentato omicidio dell’ex coniuge. E a quel punto per la Kalenberg capirà di essere stata incastrata… Sarà la fine per la crudele dark lady?