Tempesta d’amore: Henning fa l’amore con Shirin e le spezza il cuore | Anticipazioni italiane

Credeva di aver trovato il suo principe azzurro e invece la attende un’amara delusione. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin Ceylan (Merve Çakır) scoprirà infatti che lei e Henning von Thalheim (Matthias Zera) non sono allineati come pensava… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin confessa di amare Henning

Da sempre sfortunata in amore, quando Shirin ha rivisto Henning dopo parecchi anni, non ha avuto dubbi: è lui l’uomo della sua vita! Determinata a conquistare l’affascinante sommelier, la bella estetista ha dunque iniziato un serrato corteggiamento, che sembra iniziare a dare i suoi frutti.

Benché inizialmente prevenuto nei confronti della Ceylan a causa di Constanze (Sophia Schiller), von Thalheim si sta con il tempo lasciando andare sempre di più con la sua ammiratrice, tanto da confessarle di aver avuto una cotta per lei da bambino.

E così, dopo una giornata insieme a Henning al lago, Shirin confesserà a Gerry (Johannes Huth) di essersi perdutamente innamorata del bel sommelier. Ma quest’ultimo ricambierà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning non vuole una storia con Shirin

Inizialmente le speranze di Shirin in tal senso sembreranno trovare conferma nei fatti, tanto che la ragazza andrà con Henning all’opera per poi passare la serata insieme a lui. Ebbene, le cose sembreranno andare bene al punto che la Ceylan – dopo aver confessato al suo amato di provare qualcosa per lui – gli proporrà di passare la notte insieme. Una proposta che non riceverà la risposta sperata…

Se da una parte Henning ammetterà di essere profondamente attratto dalla sua vecchia amica, infatti, le dirà anche chiaramente di non volere niente più di un’avventura di una notte con lei! Si tratterà di parole inaspettate che spezzeranno il cuore della ragazza.

E ora? Invece che allontanarsi, Shirin reagirà in modo inaspettato: dirà a Henning di non volere nessuna promessa che non possa mantenere e poi passerà la notte con lui. Basterà una notte di passione a cambiare l’atteggiamento di Henning? Oppure Shirin è destinata a soffrire per amore?