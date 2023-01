Terra Amara: Demir si pugnala da solo ed evade dal carcere

Svolta “splatter” a Terra Amara nella storyline incentrata sull’arresto di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per l’omicidio dell’ex miglior amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Appena capirà che il rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sta facendo di tutto per avvicinarsi alla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), l’uomo non esiterà infatti a pugnalarsi da solo per farsi trasportare in ospedale ed evadere. Entriamo quindi nel dettaglio di ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane della telenovela turca…

Terra Amara, trame: ecco perché Demir verrà arrestato per l’omicidio di Cengaver

La storyline si delineerà quando Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sparerà a Cengaver, al culmine di un litigio, sotto lo sguardo attonito di Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Quest’ultima approfitterà quindi della situazione venutasi a creare per punire il cugino, colpevole di aver incendiato la sua casa, ed andrà dalla guardia civile per denunciarlo, affermando di averlo visto discutere e, successivamente, sparare al povero Cengaver.

Una volta analizzati tutti i fatti, il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) procederà con l’arresto di Demir e arriverà addirittura a proporre in sede processuale la sua condanna a morte. Un pensiero che destabilizzerà tantissimo Hünkar (Vahide Perçin), la quale vorrà trovare una soluzione per salvare ad ogni costo la vita del figlio.

Terra Amara, spoiler: Demir si pugnala da solo e…

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: per esempio, Yilmaz sarà entrato in contatto con parte di una lettera che gli ha scritto Züleyha, motivo per il quale sarà certo che la donna ha accettato di sposare Demir soltanto perché Hünkar aveva minacciato, in caso contrario, di farlo condannare a morte per l’omicidio di Naci, ossia l’uomo che a Istanbul aveva cercato di violentare la Altun.

Appena cadranno tutti i capi di accusa sul suo conto riguardo allo sparo inferto per errore al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz verrà mosso da un unico pensiero: avere un colloquio chiarificatore con Züleyha. Un’intenzione che manifesterà anche a Demir, con il quale si troverà a condividere per un breve periodo la cella del carcere.

Dunque, Demir si sentirà minacciato dal suo rivale quando il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) lo metterà al corrente del fatto che Akkaya sta ristrutturando la casa incendiata di Şermin per trasferirsi lì e avvicinarsi maggiormente alla Altun. Ciò spingerà dunque Demir a forzare la mano, tant’è che si farà procurare in carcere un oggetto appuntito e si pugnalerà…

Terra Amara, trame: Demir interrompe il chiarimento tra Yilmaz e Züleyha

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dopo essere stato ricoverato, Demir avrà modo di apprendere dalla madre Hünkar che Züleyha ha accettato di incontrare Yilmaz lontano da Adana. Senza pensarci due volte, il Yaman eluderà la sorveglianza delle guardie e fuggirà dall’ospedale per raggiungere immediatamente i due ex.

Ancora una volta, sarà quindi Demir ad avere la meglio visto che minaccerà nuovamente di portare via per sempre Adnan; di conseguenza la Altun – in attesa di un figlio da lui – deciderà di seguirlo, piantando in asso (seppur con dolore) Yilmaz. Ma la faccenda sarà tutt'altro che conclusa…