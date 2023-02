Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023

Gli effetti della notte passata insieme da Ezio e Gloria avranno grande impatto sulle trame del Paradiso delle signore. Ma ci saranno anche altri amori nascenti (o che hanno difficoltà a nascere)… Vediamo tutti gli spoiler.

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023

Dopo la notte trascorsa con Gloria, Ezio è imbarazzato dal fatto di ritrovarsi in famiglia. Elvira vuole prendere la patente. Dopo la mancata cena al buio con Alfredo, Gemma invita Clara a fare un pensierino sul magazziniere, che al momento però guarda solo Irene. Umberto e Torrebruna intendono usare il fioraio Mattia per ostacolare l’ammissione al Circolo di Marcello. Roberto scopre che Mario sa degli strani dettagli su Carlos.

Ezio è pieno di dubbi, mentre Gloria vorrebbe una sua decisione definitiva. Adelaide e Marcello appaiono sempre più complici e solleticano la sete di vendetta di Umberto, il quale ha un piano per incastrare Mattia mettendo anche fuori gioco Marcello. Dopo aver avuto da Mario alcune notizie non troppo simpatiche su Carlos, Roberto avvisa Gemma che però non sembra molto in ansia.

Gemma rivela a Roberto i suoi sospetti su Carlos. Alfredo si impegna per conquistare Irene e la cosa diverte parecchio Armando. I bozzetti di Maria sono pronti, ma lei non riesce ancora a mostrarli a Vittorio. La giornalista Diletta D’Ambrosio intende assolutamente intervistare Conti. Marcello rassicura Adelaide sull’affidabilità di Mattia ma, riguardo a quest’ultimo, Umberto aspetta un passo falso…

Salvo non intende illudere Elvira ma, quando apprende che lei ci è rimasta male per il suo rifiuto alle lezioni di ballo, decide di andarle incontro. C’è un furto al Circolo e Mattia confessa a Marcello, il quale però comprende ben presto che dietro tutto c’è Guarnieri. Vittorio scopre che conosce già Diletta: è proprio lei che gli ricorda che avevano lavorato già insieme in passato per un’agenzia pubblicitaria.

Vittorio ingaggia Palma per la rubrica della Posta del Cuore. Clara pensa in segreto ad Alfredo, che però inizia a interessare ad Irene. Matilde si infastidisce nello scoprire che Vittorio ha un impegno con Diletta. Marcello, pur di aiutare Mattia, sarà costretto a una grande rinuncia; il suo gesto, però, ha l’effetto di colpire molto Adelaide. Gloria, pur di stare lontano da Ezio, intende partire per due settimane; lui però lo scopre e compie un gesto inatteso… Altre anticipazioni su Facebook.