Tempesta d’amore: Cornelia ed Erik diventano una coppia! E Robert… | Anticipazioni italiane

Chi pensava che quello tra Cornelia (“Lia”) Holle (Deborah Müller) e Erik Vogt (Sven Waasner) fosse solo un flirt passeggero, si dovrà ricredere. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi si renderanno infatti conto che i sentimenti che li uniscono vanno ben oltre il desiderio di consolarsi per la perdita dei rispettivi compagni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia affronta Robert

Un amore come quello che univa Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia non si dimentica certo facilmente. Non per questo, però, non ci si può aprire a nuovi sentimenti…

Se Saalfeld ha quasi subito “dimenticato” la sua Lia iniziando una relazione con Ariane (Viola Wedekind), anche la Holle ha infatti con il tempo aperto il proprio cuore ad un altro uomo: Erik. Prima di legarsi ufficialmente a quest’ultimo, però, la donna dovrà affrontare un ostacolo non indifferente: la gelosia del suo ex!

La scoperta che tra la “sorella” e Vogt c’è del tenero farà infatti letteralmente impazzire Robert, che arriverà a minacciare apertamente il “rivale”, intimandogli di stare lontano dalla Holle. E a quel punto Cornelia si vedrà costretta ad affrontare il suo ex, spiegandogli di essere una donna libera e non volere mai più intromissioni nella sua vita.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: tra Erik e Cornelia esplode l’amore

Di fronte alle durissime parole della “sorella”, Robert capirà di aver esagerato e si scuserà non solo con Cornelia, ma anche con Erik. Tutto risolto? In realtà l’accaduto influenzerà negativamente la Holle, tanto da portarla a pensare di aver perso la “leggerezza” che tanto amava nel suo rapporto con Vogt. Tra lei e Erik sarà dunque finita prima ancora di iniziare?

Ebbene, la risposta è “no”! Tutt’altro che rassegnato all’idea di perdere la sua amata, Erik attirerà infatti Lia con una scusa al lago, dove i due trascorreranno una giornata romantica, seguita da una serata in birreria. E a quel punto i loro sentimenti potranno finalmente esplodere…

Sarà così che Vogt e la Holle diventeranno ufficialmente una coppia, ritrovando la felicità persa a causa delle delusioni ricevute da Ariane e Robert. Una novità che, come prevedibile, non farà Robert particolarmente felice… Seguici su Instagram.