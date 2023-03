Tempesta d’amore: Erik smaschera Yvonne e accusa Josie! | Puntate italiane

Il rapporto tra di Josie Klee (Lena Conzendorf) e Erik Vogt (Sven Waasner) è indubbiamente uno dei più belli che abbiamo visto negli ultimi anni. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole soldi da Erik

Cresciuta con una madre assente e senza un padre, Josie non avrebbe mai creduto di poter un giorno ritrovare il suo “papà” e, soprattutto, di poter avere con lui un rapporto così bello. Eppure è esattamente quello che è accaduto!

Superato lo shock di avere una figlia, Erik ha infatti stretto con quest’ultima un legame davvero speciale. Un legame che la ragazza vorrà proteggere a qualunque costo! E così, quando sua madre Yvonne (Tanja Lanäus) comparirà improvvisamente al Fürstenhof, Josie farà di tutto per impedire che quest’ultima possa mettere in pericolo quanto da lei costruito col padre.

Le preoccupazioni della giovane cuoca saranno tutt’altro che infondate: benché ufficialmente Yvonne arriverà a Bichlheim per visitare la figlia, in realtà spera infatti di convincere Erik a pagarle i debiti. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik smaschera Yvonne

Nonostante le rassicurazioni della madre, Josie intuirà subito che dietro alla sua visita a sorpresa c’è qualcosa di più della semplice curiosità di rivederla. E così, temendo che Yvonne sia alla ricerca dell’ennesimo uomo ricco, la ragazza le vieterà di incontrare Erik da sola. Basterà?

Purtroppo la risposta è “no”: nonostante le rassicurazioni fatte alla figlia, Yvonne avvicinerà infatti Erik e tenterà addirittura di sedurlo! Inutile dire che Josie si infurierà per il comportamento della madre, ma alla fine deciderà di organizzare un incontro tra i genitori a casa propria con lei stessa presente.

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio, ma basterà una breve assenza di Josie perché le cose precipitino: non appena rimasta sola con Erik, Yvonne svelerà infatti subito il suo piano e chiederà all’uomo dei soldi!

Il risultato? Già messo in guardia da Werner (Dirk Galuba), Erik non solo capirà che Yvonne è al Fürstenhof solo per estorcergli del denaro, ma si convincerà che Josie sia sua complice! E ora?