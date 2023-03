Terra amara: Demir scagionato, ma non tutti ne sono felici | Trama 21 e 22 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2023

Hunkar e Demir discutono per i soldi dati a Sermin, intanto lui viene chiamato dal procuratore che gli annuncia che sarà scagionato dalle accuse di omicidio: sulla pistola ritrovata (con la quale è stato ucciso Cengaver), infatti, non ci sono le sue impronte.

La notizia in questione mette in apprensione Hatip e innervosisce non poco Yilmaz. Mujgan, che soffre per il comportamento del consorte, chiede invano spiegazioni a Fekeli. Complice Gulten, Yilmaz e Zuleyha progettano la loro fuga esponendosi così a grossi rischi. Proseguono le tensioni tra Zuleyha e Saniye, che nessuno sembra capire.