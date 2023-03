Terra Amara: Zuleyha aggredirà una sua compagna di cella!

Nel momento in cui finirà in carcere per avere sparato al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), riducendolo tra l’altro in fin di vita, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dovrà imparare anche a difendersi. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la nostra protagonista finirà per aggredire una sua compagna di cella per farsi rispettare…

Terra Amara, news: Zuleyha in carcere, Demir in fin di vita

Entrando nello specifico della storyline, Zuleyha tenterà di uccidere il marito quando quest’ultimo, dopo averla cacciata dalla tenuta, le impedirà di vedere i figli Adnan e Leyla poiché convinto del fatto che abbia cominciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz (Uğur Güneş). Un’idea che balenerà nella mente del Yaman nell’istante in cui la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) gli manderà un video dove i due appariranno piuttosto complici.

Stanca per tutte le vessazioni subite, Zuleyha tenterà dapprima di togliersi la vita cospargendosi di benzina con l’intenzione di darsi fuoco; tuttavia, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) la salverà e le darà ospitalità in casa, facendo indispettire Mujgan. Sarà proprio in seguito ad un litigio con la “rivale” che la Altun perderà definitivamente la pazienza e ruberà una pistola a Fekeli, con la quale sparerà diversi colpi sul petto del dispotico Demir, riducendolo in fin di vita e condannandosi di fatto al carcere.

Terra Amara, trame: Zuleyha e il supporto inaspettato di Hunkar

Da un lato Demir verrà sottoposto ad un’operazione d’urgenza ma le sue condizioni appariranno piuttosto critiche, dall’altro Zuleyha dovrà trascorrere il suo tempo in una cella nell’attesa del proprio giudizio, ma le sue compagne non la vedranno di buon occhio per via del suo status agiato.

In ogni caso, in quei giorni difficili, la Altun potrà contare non solo sul supporto di Yilmaz e del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) ma pure su quello della suocera Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che le chiederà perdono per non aver mai cercato di fermare la rappresaglie di Demir e le permetterà di vedere Adnan e Leyla. I problemi per Züleyha non saranno però finiti qui…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha aggredisce una sua compagna di cella

Possiamo anticiparvi che, un giorno, le altre detenute ci andranno giù pesante con Züleyha, costringendola a rifare tutti i loro letti e sporcando la camerata con qualsiasi tipo di scusa. Alla fine, la Altun cadrà in una delle provocazioni delle sue compagne e, per farsi rispettare, romperà una brocca in vetro per minacciare una di loro con un frammento della stessa, che le punterà alla gola.

Con questo gesto, Züleyha riuscirà a non avere più nessuna contro, perché riuscirà a dimostrare alle sue compagne di non essere così fragile come invece pensavano. Ma fino a quando riuscirà a sopportare l'idea di essere rinchiusa in carcere?