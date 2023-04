Tempesta d’amore: Robert chiede ad Ariane di sposarlo! | Puntate italiane

L’incubo dei Saalfeld sta per diventare realtà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) farà infatti un passo avanti importantissimo nel suo piano (d’affari e sentimentale) di entrare a far parte della famiglia di albergatori. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane minaccia di andarsene

Arrivata a Bichlheim con lo scopo di distruggere Christoph (Dieter Bach), Ariane ha velocemente capito che la chiave per liberarsi del suo arcinemico è conquistare il Fürstenhof. Peccato solo che l’hotel sia saldamente in mano ai Saalfeld…

È stato così che la dark lady ha elaborato un piano decisamente ambizioso: sposare Robert (Lorenzo Patanè) e mettere le mani sulle sue azioni, ottenendo così il controllo dell’albergo di famiglia. Un piano che si sta rivelando sempre più realizzabile…

Contro ogni previsione, la Kalenberg è infatti riuscita a separare l’uomo da Cornelia (Deborah Müller) e a iniziare una relazione con lui. Per legarlo ulteriormente a sé, Ariane ha inoltre fatto credere a Robert di aspettare un figlio da lui. Peccato solo che i sentimenti che legano Saalfeld alla sua ex siano tutt’altro che scomparsi…

Dopo aver scoperto che il suo amato non solo ha baciato la sua “Lia” ma la ama ancora, Ariane capirà dunque di dover rischiare tutto se non vuole perdere per sempre sia l’uomo che ama sia il suo sogno di conquistare il Fürstenhof: nella speranza di mettere pressione al fidanzato, minaccerà di andarsene da Bichlheim e crescere da sola loro figlio! Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia sfida Ariane

Come prevedibile, la notizia dell’imminente partenza della dark lady verrà accolta con entusiasmo al Fürstenhof… da tutti tranne che da Robert! Se Werner (Dirk Galuba), Christoph e Cornelia si prepareranno a festeggiare, Robert non potrà infatti tollerare l’idea di perdere ancora una volta sia la compagna sia il loro bambino: fu infatti così che finì il suo matrimonio con Eva (Uta Kargel)!

Mentre l’uomo penserà il da farsi, Cornelia non riuscirà a trattenere la propria soddisfazione per la sconfitta (apparente) della Kalenberg e si lascerà andare a delle dichiarazioni quantomeno incaute: sfiderà la dark lady, dicendole che Robert la amerà mai quanto ha amato lei!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert fa una proposta di matrimonio ad Ariane

Il risultato? Le parole della rivale non faranno che stuzzicare lo spirito combattivo di Ariane, rendendo quest’ultima più determinata che mai a riconquistare Robert. Come se non bastasse, quest’ultimo andrà così in crisi all’idea di non veder crescere suo figlio, da implorare Ariane di restare al Furstenhof… e diventare sua moglie!

Inutile dire che la Kalenberg accetterà con gioia quell’inaspettata proposta di matrimonio e si pregusterà il proprio trionfo. Per Cornelia e Werner, invece, si tratterà di un vero e proprio colpo al cuore…

Se la Holle si chiuderà nella propria disperazione, l'anziano albergatore sarà invece determinato a combattere per impedire a qualunque costo le nozze del figlio con la sua acerrima nemica. Ci riuscirà?