Tempesta d’amore: Valentina perde la testa e rovina Greta! | Anticipazioni tedesche

Se c’è un difetto che Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) ha ereditato da suo padre Robert (Lorenzo Patané), è senza dubbio l’impulsività. Già protagonista in passato di veri e propri colpi di testa, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane Saalfeld commetterà ancora una volta un’azione gravissima a causa della propria emotività…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si innamora di Noah

Degna figlia di suo padre, Valentina è da sempre nota per la propria emotività e impulsività: due caratteristiche che l’hanno già messa nei guai in passato. Come ricorderete, qualche anno fa la ragazzina – complice qualche bicchiere di troppo – investì e mandò in coma Christoph (Dieter Bach), reo di aver distrutto il matrimonio dei suoi genitori.

All’epoca la Saalfeld rischiò grosso, ma alla fine se la cavò, anche perché lo stesso Christoph fu magnanimo nei suoi confronti. Ma avrà davvero imparato la lezione? Da allora è passato molto tempo, ma nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, la ragazzina si troverà ancora una volta in una situazione in cui il suo autocontrollo sarà messo a dura prova.

Dopo aver sofferto per la fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt) e poi per l’amore impossibile per Michael (Erich Altenkopf), Valentina perderà infatti la testa per Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), figlio di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) nonché fratello minore della nuova protagonista femminile Eleni (Dorothée Neff). Peccato solo che lui – ignorando i suoi sentimenti – inizierà una relazione con la nuova cuoca del Fürstenhof: Greta Bergmann (Laura Osswald).

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina gelosa di Greta

Inutile dire che la situazione sarà tutt’altro che semplice per Valentina, che si vedrà costretta a soffrire in silenzio, vedendo tutti i giorni l’uomo che ama tra le braccia di un’altra. Una situazione che diventerà insostenibile quando Greta e Noah decideranno di venire allo scoperto come coppia ufficiale, nonostante gli iniziali timori di possibili ripercussioni lavorative.

E così, quando la giovane Saalfeld inizierà un tirocinio al Fürstenhof, faticherà a mantenere un atteggiamento professionale nei confronti della “rivale”, tanto che quest’ultima inizierà a sospettare che la ragazza sia interessata a Noah. L’uomo, invece, non solo non sospetterà nulla, ma continuerà a vedere in Valentina un’amica e confidente, finendo involontariamente per alimentare le sue speranze…

Il risultato? Esasperata per l’ambiguità del suo rapporto con Noah e per la gelosia nei confronti di Greta, Valentina finirà per perdere la testa, arrivando a rovinare di proposito un piatto preparato dalla Bergmann per un importante ospite. Un gesto gravissimo che non passerà inosservato…

Sarà infatti lo stesso Robert a cogliere la figlia in flagrante, restandone sconvolto. Nel tentativo di proteggere la ragazza, l’uomo proverà a far sparire il “piatto incriminato”, ma invano: Greta scoprirà infatti l’accaduto e a quel punto un confronto tra Valentina e Noah sarà inevitabile… La Saalfeld confesserà al suo amato i propri sentimenti? Seguici su Instagram.

(Puntate 4023-48, in onda in Germania dal 2 maggio all’8 giugno 2023)