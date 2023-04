Tempesta d’amore: Vanessa scopre gli intrighi di suo padre, ma poi… | Anticipazioni tedesche

Tutto sta per cambiare nella vita di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) non solo sceglierà il proprio compagno per la vita e si preparerà a diventare madre, ma ritroverà anche una persona per lei molto importante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: torna il padre di Vanessa

Se in Italia Vanessa ha da poco ritrovato la felicità al fianco di Max (Stefan Hartmann), in Germania la ragazza sta affrontando un nuovo, importantissimo capitolo della propria vita. Dopo essere arrivata quasi alle nozze con il fitness trainer, la Sonnbichler si è infatti innamorata di una donna – Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) – con cui ha iniziato una relazione.

È stato solo allora che Vanessa ha realizzato di aspettare un bambino da Max: una scoperta che rischierà di cambiare tutto! Complici i mai del tutto svaniti sentimenti per il suo ex, la ragazza finirà infatti per riavvicinarsi a quest’ultimo e passare una notte di passione con lui. Il suo cuore, però, continuerà a battere per Carolin…

Capendo che il cuore della sua amata appartiene alla Lamprecht, Max farà dunque da paciere tra le due donne, salvando di fatto la loro relazione. E sarà proprio in questo breve periodo di pace che avverrà l’ennesimo colpo di scena: a Bichlheim comparirà Günther (Johann Schuler), il padre di Vanessa!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa perdona suo padre

Come forse ricorderete, abbiamo già avuto modo di conoscere questo personaggio un paio d’anni fa: all’epoca Günther si presentò a casa del fratello Alfons con l’intendo di truffarlo, salvo poi riuscire a riappacificarsi con lui.

Ebbene, nel corso della puntata 4033 (in onda in Germania il prossimo 11 maggio), Günther deciderà di tornare ancora una volta al Fürstenhof, ma questa volta l’intento sarà diverso: il suo obiettivo sarà riconquistare la figlia Vanessa, con cui non ha più nessun contatto da anni. Ci riuscirà?

Come prevedibile, la ragazza sarà tutt’altro che entusiasta della visita a sorpresa del genitore, a cui ribadirà di non voler avere niente a che fare con lui. Günther, però, non si arrenderà! Sfruttando la propria abilità nel manipolare la gente, l’uomo riuscirà infatti a convincere sia Max che Carolin ad aiutarlo ad avvicinarsi alla figlia. Peccato solo che quest’ultima scoprirà i suoi intrighi e si infurierà!

A quel punto Günther capirà di non avere più speranze e deciderà di partire. Prima, però, lascerà una lettera per Arthur, il futuro nipotino che teme di non poter mai conoscere. E sarà proprio questo gesto a cambiare tutto: quando Vanessa leggerà le parole del padre, ne resterà così colpita da decidere di concedere all’uomo una seconda possibilità!

Sarà così che Vanessa e Günther si riappacificheranno, per la gioia e lo stupore dei loro cari. E sarà proprio l’influenza del padre a portare la ragazza a prendere una decisione inaspettata… Seguici su Instagram.

(Puntate 4033-40, in onda in Germania dall’11 al 26 maggio 2023)