Tempesta d’amore, casting news: arriva OTTO! Piccolo criminale e nuovo amore di… | Puntate tedesche

Continuano gli ingressi a Tempesta d’amore! Oltre ai numerosi annunci dei giorni scorsi, un altro personaggio è destinato a rinforzare il cast della soap negli episodi presto in onda in Germania. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Otto arriva al Fürstenhof

Ci sarà una vera rivoluzione a livello di cast nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Oltre alla coppia protagonista, nella diciannovesima annata di Sturm der Liebe troveremo infatti parecchi nuovi personaggi.

Tra i numerosi nuovi ingressi, vi saranno tre giovani volti destinati a essere coinvolti in un appassionante triangolo amoroso: Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) – che tornerà in scena con una nuova interprete – Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) e Greta Bergmann (Laura Osswald).

Come vi abbiamo anticipato, Valentina e Noah si innamoreranno ma – prima che possano dichiararsi i reciproci sentimenti – il ragazzo perderà la testa per la nuova cuoca del Fürstenhof: Greta. Ne nascerà un appassionante triangolo in cui si introdurrà a sorpresa un nuovo personaggio: Otto von Arnsberg! Ecco di chi si tratta…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Otto possibile nuovo amore di Valentina

Cresciuto con un padre assente, da giovane Otto ha provato a compensare la mancanza di attenzioni del genitore comportandosi da bullo con i propri coetanei, tra cui c’era anche Noah. La situazione precipitò quando Otto fu accusato di furto e costretto di conseguenza a lasciare il collegio: un avvenimento che portò anche alla rottura definitiva dei suoi rapporti col padre.

Da quel momento il giovanotto ha dovuto vivere di espedienti, vivendo grazie a prestiti e piccoli inganni. Non c’è dunque da stupirsi se il suo improvviso arrivo al Fürstenhof sarà legato proprio al desiderio di fare soldi facili. L’incontro con Valentina, però, cambierà tutto…

Otto sarà dunque destinato a diventare il grande amore della giovane Saalfeld, già delusa da ben tre uomini nell’arco di pochi mesi?

Tempesta d’amore, casting news: Maurice Lattke interpreta Otto von Arnsberg

Il personaggio di Otto von Arnsberg verrà interpretato da Maurice Lattke, giovane artista tedesco noto al pubblico d’oltralpe molto attivo in film e serie televisive, tra cui una produzione disponibile in streaming su Netflix: “Il privilegio”.

L’ingresso a Tempesta d’amore di Lattke nei panni di Otto von Arnsberg avverrà nel corso della puntata 4052 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 14 giugno), dunque pochi giorni dopo quello di un altro nuovo personaggio di cui vi abbiamo già ampiamente parlato: Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali).

Chiudiamo con le parole dell’attore sul suo personaggio:

La vita non è stata sempre giusta con lui, ma Otto ha imparato che la vera forza viene dalle sfide che affrontiamo e dall’ammettere i propri errori. Il suo motto è “a volte bisogna passare per l’oscurità per poter vedere la luce”.

