Tempesta d’amore: Valentina dimentica Michael e si innamora di… | Puntate tedesche

Un nuovo amore sta per nascere nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore ! Dopo aver a lungo sofferto a causa del suo amore impossibile per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) perderà la testa per un altro uomo. Il tempismo, però, non sarà dei migliori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Valentina, Michael e Noah

Se in Italia mancano ancora molti mesi all’attesissimo ritorno di Valentina Saalfeld, in Germania questo amatissimo personaggio (che – come vi ricordiamo – verrà impersonato da una nuova interprete) è ormai da tempo saldamente al centro della scena.

Tornata al Fürstenhof dopo la fine della relazione con Fabien (Lukas Schmidt), la figlia di Robert (Lorenzo Patané) cercherà nella sua casa d’infanzia l’occasione per un nuovo inizio… e non resterà delusa! La giovane Saalfeld stravolgerà infatti la propria vita grazie ad un tirocinio in ospedale e, soprattutto, all’inaspettato amore per Michael, il padre del suo ex fidanzato.

Fin da subito sarà chiaro che si tratta di un amore impossibile, ma la ragazza non si darà per vinta e proverà in ogni modo ad ottenere le attenzioni del suo amato. Sarà così che Valentina proverà a far ingelosire Michael frequentando Noah (Christopher Jan Busse), figlio di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e fratello minore della nuova protagonista: Eleni (Dorothée Neff). Ciò che però ignora è che il giovanotto si è davvero innamorato di lei…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina si innamora di Noah

Questa già complessa situazione precipiterà improvvisamente quando Robert accuserà Michael di aver incoraggiato i sentimenti di Valentina e arriverà addirittura a denunciare il medico alla direzione dell’ospedale. Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Poco dopo il chiarimento tra Robert ed il medico, Valentina sarà infatti protagonista di un drammatico incidente insieme a Vroni (Selina Weseloh), la giovanissima sorella minore di Noah. E non è finita qui! Scossa per l’accaduto, la Saalfeld darà a Vanessa (Jeannine Gaspár) un medicinale che metterà a rischio la gravidanza della ragazza.

Sopraffatta dall’accaduto, Valentina capirà di non poter più continuare a lavorare in ospedale, dove tra l’altro le risulterà sempre più difficile mantenere una distanza emotiva dai pazienti. E così – seppure con il cuore a pezzi – deciderà di interrompere il suo tirocinio.

Nel frattempo, un altro dramma – ben più grave – avrà luogo: Vroni – ancora ricoverata dopo l’incidente – morirà tragicamente, lasciando Noah assolutamente devastato. Ebbene, la giovane Saalfeld proverà a sostenere il ragazzo in ogni modo, finendo per avvicinarsi a lui come mai prima.

Il risultato? Valentina si innamorerà perdutamente di Noah, ignorando che quest’ultimo ricambia da tempo i suoi sentimenti. Prima che i due possano dichiararsi, però, accadrà un altro imprevisto che cambierà tutto… Seguici su Instagram.