Tempesta d’amore: Max vuole far saltare il matrimonio di Vanessa e Carolin! | Puntate tedesche

Un clamoroso colpo di scena sta per movimentare ancora una volta la vita in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore rischierà infatti di saltare un happy end dato ormai per scontato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Max, Vanessa e Carolin

Da mesi ormai vi stiamo parlando dell’appassionante triangolo amoroso che coinvolgerà Max Richter (Stefan Hartmann), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Triangolo che riserverà un colpo di scena dietro l’altro…

Giunta ad un passo dalle nozze con Max, Vanessa spezzerà infatti il fidanzamento per iniziare una relazione con Carolin, relazione che il fitness trainer proverà ad ostacolare in ogni modo. Dopo un lunghissimo tira e molla (incluso un tradimento), alla fine la Sonnbichler sceglierà di sposare Carolin, nonostante nel frattempo abbia scoperto di aspettare un bambino dal suo ex.

E così, seppure con il cuore spezzato, Max dovrà accettare di lasciar andare Vanessa e limitarsi a starle accanto solo come padre di suo figlio. Ma il fitness trainer avrà davvero rinunciato alla sua amata?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max interrompe il matrimonio di Vanessa e Carolin

Ebbene, inizialmente sembrerà proprio di sì, tanto che si innamorerà di un’altra donna: la bellissima Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), giovane imprenditrice africana giunta al Fürstenhof per ottenere degli importanti finanziamenti. Purtroppo, però, anche in questo caso la fortuna non sembrerà essere dalla sua parte…

Complice una serie di sfortunate coincidenze e incomprensioni, Richter finirà infatti per alienarsi le simpatie della sua amata, facendo dunque apparentemente sfumare ogni speranza di riuscire a conquistare la donna.

Sarà in queste circostanze che si arriverà all’attesissimo giorno delle nozze di Vanessa e Carolin. Al settimo cielo per la felicità, le due promesse spose inviteranno tutti i loro più cari amici, incluso proprio Max. Ma sarà stata davvero una buona idea?

Ebbene, al momento non sono disponibili molte informazioni al riguardo, ma le anticipazioni ufficiali rivelano che il fitness trainer proverà a far saltare le nozze della sua ex! Max spererà così di riconquistare Vanessa? Oppure sarà mosso da altre intenzioni? Non ci resta che attendere i prossimi spoiler sulle puntate tedesche di Tempesta d'amore per scoprirlo!

(Puntate 4049-64, in onda in Germania dal 9 al 30 giugno 2023)