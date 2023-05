Terra amara: Mujgan ormai accecata dalla rabbia | Trama 28 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 28 maggio 2023

Hunkar e Fekeli vanno alla ricerca di Demir, che ha portato via Zuleyha sotto minaccia armata. Mujgan parla del filmino a Behice, che rimprovera la ragazza di non aver saputo ben gestire la situazione. Nel bosco, Zuleyha tenta di convincere Demir della sua innocenza e che non ha fatto nulla per macchiare il suo onore. In seguito, giungono degli spari e Demir, estremamente turbato, torna in macchina da solo, con le mani insanguinate. Yilmaz dice a Cetin che non vuole accompagnarlo a chiedere la mano di Gulten dagli Yaman a causa della gelosia di Mujgan. Gaffur, non sapendo del caos scoppiato alla villa, svolge delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si licenzia dal ristorante del signor Selami. Due uomini stranieri, Turgay ed Erol, minacciano Demir per il fatto di aver acquistato la raffineria.

Le immagini dell'incontro segreto tra Yilmaz e Zuleyha creano grossi problemi: alcuni temono per la vita di Zuleyha, tra cui Yilmaz che la cerca in modo forsennato, e chi affronta invece la verità suggerita dal filmato. Fekeli affronta Yilmaz e scopre che l'incontro segreto non è una prova dell'infedeltà di suo figlio e di Zuleyha. Il fidanzamento tra Cetin e Gulten viene rimandato a data da destinarsi, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e ciò provoca qualche dissapore. Sabahattin non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan, ormai accecata dal dolore e dalla rabbia.