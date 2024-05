Terra amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di venerdì 10 maggio 2024 (prima serata)

Durante il trasferimento di Abdulkadir al carcere di Elazig, Vahap lo aiuta a fuggire e i due si nascondono tra le montagne di Cukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. Quando Fikret riceve la notizia che Abdulkadir è fuggito grazie all’aiuto di qualcuno, i suoi sospetti ricadono su Hakan. Quindi Fikret accusa lo stesso Hakan in presenza di Zuleyha, che si insospettisce a sua volta..

Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak e attuare il piano ordito da mesi per uccidere Zuleyha. Uno degli scagnozzi di Betul giunge alla villa con l’auto di Colak, fingendosi un suo uomo, e invita Zuleyha a incontrarsi con il suo capo nella foresta di Sivrikaya, dove le verrà rivelato il luogo in cui si nasconde Abdulkadir e il nome di chi lo ha aiutato a fuggire. Il piano rischia di saltare quando Cetin accompagna Zuleyha al finto incontro.

Betul attira Zuleyha in una trappola e cerca di ucciderla con la pistola di Colak, che aveva precedentemente rapito. Il suo piano però fallisce ed è costretta a fuggire. Zuleyha e Colak decidono di fargliela pagare, ma questa volta alla maniera di Zuleyha. Gaffur decide di far pubblicare una sua lettera corredata di foto sugli annunci matrimoniali del giornale, prima deve andare dal fotografo. Va da Tahir a tagliarsi i capelli e convince il barbiere ad accompagnarlo.

Quando i due finiscono il servizio fotografico, incontrano Zuleyha che discute con Colak. Appena Colak si allontana, viene raggiunto da un uomo con cui ha un conto in sospeso. L'uomo spara al petto di Colak, generando il panico in paese. Hakan, che ha aiutato Abdulkadir a fuggire, cerca di convincere Fikret di non sapere dove si trovi il proprio socio.