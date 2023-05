Terra amara: Yilmaz e Demir, il rancore non è finito… | Trama 31 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 31 maggio 2023

Adnan e Uzum in realtà non sono stati sequestrati: i bambini infatti vengono trovati al villaggio di baracche e riportati in buone condizioni alla villa degli Yaman. Anche Zuleyha rientra a casa, ma lei è in condizioni precarie dopo la notte passata nel bosco. A quel punto Demir le impedisce di vedere i figli e non vuole che lei entri nella villa. Il rancore covato da Demir verso Yilmaz torna alla superficie, lasciando prevedere l’inizio di un nuovo scontro tra i due… Seguici su Instagram.