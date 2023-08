La promessa, trama 16 e 17 agosto 2023: Leonor vuole farla finita!

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 16 e giovedì 17 agosto 2023

Eugenia fa confusione tra Jana e Dolores e finisce col riferire a Cruz di averle parlato e di aver ricevuto il definitivo perdono dalla donna. Cruz a quel punto inizia a entrare in ansia e fa pressione su suo padre per far rientrare Eugenia al sanatorio. Il barone intanto è sempre più deciso nel voler essere servito solo da Teresa. Ciò però fa sorgere tanta preoccupazione in Pia, che così proibisce a Teresa di recarsi da lui e invia Maria al suo posto. Teresa reagisce male e si sfoga con padre Camilo. Il sacerdote, resosi conto delle pesanti accuse rivolte a Juan, chiede lumi a Petra che gli conferma la veridicità di tutti i pettegolezzi che circolano. Manuel comunica a tutta la famiglia che presto vorrà sposarsi con Jimena. Leonor invece sta sempre peggio e decide di compiere un folle gesto.

Leonor intende farla finita gettandosi nel vuoto. Curro glielo impedisce e la convince anche a tornare nel palazzo. Alonso cerca di comprendere perché Leonor sia così triste, ma Curro non svela quanto accaduto nella torretta. Romulo mette velatamente in guardia Juan riguardo alle attenzioni che dimostra nei confronti di Teresa. Jana tenta di indagare su di lui, certa che – portando l'anello con il sigillo de La Promessa – sia l'assassino di sua madre. Romulo, Pia e anche Maria le dicono di non fare più continue domande a tutti sul Barone. Simona e Candela si rendono conto che Lope sembra trascurare il suo lavoro di cuoco. Lui in realtà sta proteggendo Miguel, che si nasconde a La Promessa in quanto ricercato dalla Guardia Civile. Maria scopre Miguel e Salvador nascosti in una stanza e diventa loro complice.