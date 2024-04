Endless Love 29 aprile 2024, trama puntata: Kemal vuole le chiavette a tutti i costi!

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 29 aprile 2024

Emir e Galip si vedono a casa della madre di Emir, che è immobile in un letto in stato di incoscienza da ben venticinque anni. Galip non intende dare indietro le chiavette USB a suo figlio, e dice che utilizzerà qualsiasi mezzo a sua disposizione per rintracciare la persona che lo sta ricattando. Kemal guarda da lontano la scena tra i due e spiega a Nihan, con la quale è al telefono, di essere deciso a entrare in possesso delle chiavette nelle mani di Galip, per capire cosa possa essere davvero accaduto nella terribile notte che ha cambiato per sempre le loro vite.

Kemal va in un quartiere poco raccomandabile e, per concludere l'operazione delle chiavette, chiede aiuto a Zehir. Quest'ultimo, dopo una serie di dubbi, accetta di aiutarlo e si apposta accanto a casa di Galip. Zeynep dice ai suoi genitori di non amare Salih e di non volersi sposare. Kemal va dalla sua famiglia per capire i motivi di questa scelta. La ragazza appare irremovibile…