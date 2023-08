La promessa: il barone Juan infuriato con… | Trama 21 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 21 agosto 2023

Leonor non sta ancora bene. Cruz si mette all’opera in gran fretta e, in gran silenzio, fa riportare Eugenia al sanatorio; Curro ci rimane molto male. Nel corso della colazione, pure Manuel e Catalina restano perplessi riguardo alla partenza improvvisa di Eugenia. Cruz chiede a Curro di dirle come ha trovato Leonor. Cruz decide di farla visitare dal dottor Ayala. Curro ha un litigio con Cruz sulla partenza di Eugenia. Manuel dice a Carolina di essere molto felice di sposare Jimena e che vuole occuparsi della tenuta, in modo da poterla poi lasciare ai loro eredi.

Curro piange per la partenza della madre e Jana lo consola, ma Juan sgrida Curro e Jana tenta di difenderlo provocando l'ira del barone. Miguel rientra alla tenuta e consiglia a Lope e a Salvador di andar via da lì il più presto possibile. Don Romulo non è tornato a La Promessa e Pia deve dunque sostituirlo per la cena di fidanzamento. Alla tenuta giungono i duchi de los Infantes. José chiede rassicurazioni a Camilo riguardo a Manuel e alla sua famiglia. Alla cena con i duchi, Manuel compie il grande passo e chiede la mano di Jimena.