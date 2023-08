Tempesta d’amore: Hildegard scopre che Bettina è una truffatrice! E André… | Anticipazioni italiane

Guai in vista per Bettina Schönefeld (Natalie Hünig)! Proprio quando il piano di questo controverso personaggio ai danni di André Konopka (Joachim Lätsch) sembrava essere andato in porto, infatti, qualcuno, lo scoprirà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hildegard sospetta di Bettina

Quando Bettina è arrivata al Fürstenhof sconvolgendo la sua vita, André ha creduto ad un regalo del destino… peccato solo che il destino in questo caso non c’entri proprio nulla! Come sappiamo, la Schönefeld ha infatti avvicinato il cuoco dopo aver scoperto che quest’ultimo è destinato ad ereditare una grossa somma. E per mettere le mani su quel denaro non si fermerà davanti a nulla…

Dopo essere riuscita a far innamorare Konopka, la nuova arrivata ha dunque messo in scena un finto incidente con l’obiettivo di far sborsare al povero chef ben 30.000 euro! Se l’uomo è caduto in pieno nella trappola, però, c’è invece chi si sta dimostrando meno ingenuo…

Oltre a Rosalie (Natalie Alison) – che ha fin da subito sospettato di Bettina – e a Yvonne (Tanja Lanäus), anche Hildegard (Antje Hagen) ha infatti iniziato ad intuire che la nuova arrivata potrebbe nascondere qualcosa, tanto da decidere di indagare.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hildegard scopre il piano di Bettina

Già insospettita dalla strana storia del fantomatico incidente simulato dalla Schönefeld, Hildegard vedrà i suoi dubbi confermati quando troverà una fotografia in cui Bettina è ritratta vicino ad Eduard Winter, il ricco defunto che ha nominato André suo erede.

Preoccupata, la Sonnbichler mostrerà dunque lo scatto a Konopka, che accetterà però sarà troppo innamorato per pensare lucidamente e finirà per accettare passivamente le fantasiose giustificazioni della neo-fidanzata. Hildegard, però, non si arrenderà…

Convinta di essere sulla strada giusta, l’anziana cuoca deciderà dunque di tener d’occhio Bettina, finendo per ascoltare casualmente una conversazione decisamente sospetta tra quest’ultima e Yvonne. Il risultato? Ormai convinta che la Schönefeld voglia truffare André, Hildegard deciderà di scavare nel passato di quest’ultima fino a trovare una prova schiacciante: Bettina conosceva molto bene Eduard Winter ed era dunque a conoscenza del testamento!

La Schönefeld verrà dunque smascherata di fronte ad André proprio ora che si era davvero innamorata di lui?