Tempesta d’amore: Paul sconvolto dai suoi sentimenti per Josie! E Constanze… | Anticipazioni italiane

Il momento è finalmente arrivato! Con qualche mese di ritardo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) aprirà infatti gli occhi capendo di essersi innamorato di Josie Klee (Lena Conzendorf)! Dei sentimenti che arriveranno però con un pessimo tempismo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si innamora di Josie

Per mesi Paul ha visto in Josie una collega, un’amica, una confidente… ma ora la Klee diventerà per lui molto molto di più! Le cose sono iniziate a cambiare quando Lindbergh ha accidentalmente scoperto che la ragazza è innamorata di lui: una rivelazione che è arrivata in concomitanza con la più grave crisi che il Fürstenhof abbia affrontato negli ultimi anni.

A causa degli intrighi di Ariane (Viola Wedekind), i dipendenti dell’hotel si sono infatti ribellati, rischiando di mandare in rovina i Saalfeld. Per fortuna di questi ultimi, però, a rappresentare il personale del Fürstenhof c’è Josie!

Scelta a causa dei suoi buoni rapporti con i direttori amministrativi dell’albergo (Erik è suo padre e Paul un suo caro amico), la giovane cuoca rivelerà di avere la stoffa di una vera leader, riuscendo a trovare una soluzione geniale alla crisi. E sarà proprio allora che Paul capirà di essersi innamorato di lei!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul evita Constanze

Inutile dire che Lindbergh resterà sconvolto da quei sentimenti inaspettati: come ha potuto non capire prima di amare quella ragazza di cui si fidava più di chiunque altro? Dopotutto gli era già successo in occasione del suo amore per Romy (Désirée)!

Ma non sarà questo il vero problema! Come sappiamo, Paul non è affatto single, bensì da tempo impegnato con la bellissima Constanze (Sophia Schiller). Come se non bastasse, quest’ultima lo ha addirittura perdonato per l’omicidio della cuginetta Manuela! Come può ora spezzarle il cuore?

A pezzi, inizialmente Paul deciderà di reprimere i propri sentimenti e non farne parola con nessuno, ma non potrà ingannare a lungo Max (Stefan Hartmann). Quest’ultimo capirà infatti che l’amico ha perso la testa per Josie e lo spingerà a combattere per il suo vero amore.

Sempre più in crisi sul da farsi, Lindbergh si renderà conto di non sopportare la vicinanza di Constanze, nei cui confronti si sentirà profondamente a disagio. Allo stesso tempo, non riuscirà a comportarsi normalmente con Josie. Un comportamento che non passerà inosservato ad una persona che lo conosce molto bene: Tina Kessler (Christin Balogh)! E sarà proprio quest’ultima la chiave per sbrogliare questa intricatissima matassa… Seguici su Instagram.