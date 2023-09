Tempesta d’amore: tutti contro Merle! | Anticipazioni italiane

Merle Finow (Michaela Weingartner) non è certo la persona più popolare del Fürstenhof in questo momento. Una situazione che non farà che peggiorare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la fidanzata di Gerry Richter (Johannes Huth) si ritroverà contro tutti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle separa Gerry e Shirin

Quando ha conosciuto Gerry, Merle ha subito capito che quel ragazzo così particolare era il compagno perfetto per lei. Ma la stessa cosa vale anche al contrario?

Se inizialmente Richter e la Finow sembravano formare una coppia ideale, da ormai qualche tempo sta emergendo un lato del carattere della ragazza che ci sta portando a rivalutarla: la gelosia.

Terrorizzata all’idea di perdere il fidanzato, Merle sta infatti provando a controllare ogni aspetto della vita di quest’ultimo, allontanandolo dalle persone a lui care… Shirin (Merve Çakır) in primis! Il suo comportamento, però, avrà delle conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin, Erik e Max contro Merle

Sconvolta per la decisione di Gerry di troncare i loro rapporti pur di non ferire Merle, Shirin proverà in tutti i modi a convincere il suo (ex) migliore amico a ritornare sui suoi passi, ma invano. E così la ragazza cercherà alleati…

La Ceylan si rivolgerà dunque a Max (Stefan Hartmann) rivelandogli quanto accaduto e pregandolo di intervenire. Preoccupato, il fitness trainer parlerà dunque col fratello, ma si renderà velocemente conto che quest’ultimo è totalmente succube della fidanzata. Un timore che gli verrà confermato grazie ad una conversazione con Erik (Sven Waasner).

Come sappiamo, anche Vogt è infatti furioso con Merle, che ritiene un pericolo per la sua amicizia con Gerry. Riusciranno Shirin, Max e Erik ad aprire finalmente gli occhi a Gerry su chi sia davvero la sua compagna?