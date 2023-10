Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 4 ottobre 2023

Pressata da Finn (Tanner Novlan), Sheila (Kimberlin Brown) gli racconta tutta la verità su come Li (Noemi Matsuda) lo abbia curato mentre era in coma e come lei ha scoperto fosse vivo. Ridge (Thorsten Kaye) aggiorna Taylor (Krista Allen) e Thomas (Matthew Atkinson) su Mike (Ken Hanes), ma un triste aggiornamento su Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) li sta per travolgere…