Tempesta d’amore: Markus torna e si prende il Fürstenhof! | Puntate tedesche

Un personaggio amatissimo tornerà al centro della scena nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore ! Dopo una lunga assenza, infatti, non solo Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) è da poco rientrato in scena, ma si prenderà un ruolo da assoluto protagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Markus, Christoph e Alexandra

In Italia stiamo iniziando a sentir parlare degli Schwarzbach proprio in questi giorni, mentre in Germania questa famiglia di imprenditori si è da tempo al Fürstenhof, monopolizzando di fatto buona parte delle trame della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore.

Tra le varie storyline in cui verranno convolti gli Schwarzbach spicca senza dubbio il triangolo che vedrà Alexandra (Daniela Kiefer) contesa tra il marito Markus ed il suo amore di gioventù Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Un triangolo che si concluderà col trionfo di quest’ultimo!

Eh sì, perché Alexandra non solo chiederà il divorzio per poter stare insieme a Christoph, ma convincerà anche il marito a cederle le azioni del Fürstenhof da loro acquistate da Ariane (Viola Vedekind). Come se non bastasse, di lì a poco Markus scoprirà che la sua adorata primogenita Eleni (Dorothée Neff) è in realtà figlia di Christoph!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus lascia il Fürstenhof

Inutile dire che a quel punto l’odio di Markus nei confronti di Christoph esploderà con una violenza inaudita, portando l’uomo a ordire un intrigo dietro l’altro pur di rovinare il nemico e allontanarlo da Eleni e Alexandra.

Alla fine, però, sarà Markus ad uscirne distrutto: non solo i suoi intrighi verranno smascherati, ma l’uomo dovrà addirittura venire operato di urgenza per un aneurisma al cervello. Un’esperienza che lo porterà a riflettere sulla propria vita…

Non appena si riprenderà dall’intervento chirurgico, Schwarzbach deciderà infatti di lasciare il Fürstenhof per iniziare altrove una nuova vita. il suo, però, non sarà un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus compra le azioni di Robert

Nel corso della puntata 4132 Markus tornerà a sorpresa a Bichlheim, apparentemente come un uomo totalmente diverso da quello che era partito alcuni mesi prima. Se Alexandra ed Eleni crederanno al cambiamento dell’uomo, però, Christoph sarà di tutt’altro parere… e non avrà tutti i torti!

Poco dopo il suo ritorno, Schwarzbach metterà infatti in atto un nuovo intrigo, che gli permetterà di acquistare sotto falso nome le azioni appartenute a Robert (Lorenzo Patané), diventando così proprietario del 20% del Fürstenhof!

E a quel punto sarà a tutti chiaro che Markus è tornato per restare…