Tempesta d’amore: Michael si sacrifica per salvare Carolin! | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla che non si farebbe per la persona che si ama. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ce ne darà una dimostrazione Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) con un’incredibile prova di coraggio e generosità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane prende Carolin in ostaggio

Sono delle scene al cardiopalma quelle a cui stiamo assistendo in questi giorni negli episodi di Tempesta d’amore in onda nel nostro Paese. La rocambolesca evasione di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta infatti tenendo tutti col fiato sospeso da ormai qualche giorno e ci regalerà ancora parecchie emozioni…

Come sappiamo, la perfida dark lady ha assunto un potente veleno con l’obiettivo di farsi spostare dal carcere all’ospedale di Bad Tölz. Lo stesso ospedale in cui lavora Michael! Una volta ricoverata, la Kalenberg ha provato ad assumere un antidoto, ma – purtroppo per lei – parte del farmaco è andato perso, lasciandola indebolita. Non per questo, però, la donna si è arresa!

Più determinata che mai a riconquistare la libertà, Ariane ha infatti lasciato l’ospedale prendendo in ostaggio la povera Carolin (Katrin Anne Heß). Ciò che la dark lady però ignora è che Michael è innamorato della Lamprecht ed è disposto a tutto pur di salvarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael si offre al posto di Carolin

Sapendo di non poter resistere a lungo senza dei medicinali, Ariane non perderà tempo e si precipiterà a raggiungere un nascondiglio nel bosco, dove aveva precedentemente nascosto soldi e documenti falsi. Complici le sue precarie condizioni di salute, però, la dark lady non si accorgerà che Carolin è riuscita ad inviare un messaggio a Michael col proprio telefono…

Ebbene, invece che allertare la polizia, per paura che alla sua amata possa succedere qualcosa, il medico deciderà di mettersi lui stesso alla ricerca delle due donne… e con successo! Niederbühl troverà infatti la baita in cui la Kalenberg si è rifugiata insieme alla Lamprecht e le proporrà un accordo: se Ariane lascerà andare Carolin, Michael è disposto non solo a farsi prendere come ostaggio al posto della Lamprecht, ma anche ad aiutare la dark lady nella fuga! La Kalenberg accetterà?