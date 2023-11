Tempesta d’amore: Raphael sfida Michael per il cuore di Rosalie! | Anticipazioni italiane

L’ascia di guerra è stata ufficialmente dissotterrata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoppieranno infatti le ostilità tra i due contendenti per il cuore di Rosalie Engel (Natalie Alison): Raphael Kofler (Jakob Graf) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie bacia Raphael

Doveva essere solo una finzione, eppure quei sentimenti sono diventati reali! Come sappiamo, la decisione di Rosalie di assoldare l’affascinante escort Raphael per far ingelosire Michael ha infatti avuto effetti ben oltre le aspettative della donna: non solo il medico ha capito di non volerla perdere, ma ha trovato in Raphael un vero rivale!

Convinto di essere lui e non Niederbühl l’uomo giusto per la Engel, Kofler ha infatti aperto alla donna il suo cuore. E così, quando lei scoprirà che Michael si era innamorato di Carolin (Katrin Anne Heß), fuggirà proprio tra le braccia di Raphael, con cui scatterà un bacio appassionato! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Raphael contro Michael

Ignaro di quanto sia accaduto, Michael cercherà un chiarimento con la fidanzata, a cui ribadirà il proprio amore, sostenendo di volere un futuro con lei e non con Carolin. Toccata dalle parole del compagno, Rosalie accetterà dunque di perdonarlo, ma prima gli confesserà il bacio con Raphael…

Ebbene, se Michael fingerà comprensione per l’accaduto, in realtà sarà logorato dalla gelosia, tanto da decidere di affrontare il suo rivale. A sorpresa, però, quest’ultimo non sembrerà affatto intimorito…

Quando il medico gli intimerà di tenersi lontano da Rosalie, infatti, Raphael risponderà con una vera e propria sfida, dicendo chiaramente non solo di essere convinto di essere un partner migliore per la donna, ma anche che Michael dovrebbe sapere di essersi ormai bruciato la sua ultima chance con la Engel… Kofler avrà ragione? Seguici su Instagram.