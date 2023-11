Tempesta d’amore: Rosalie bacia Raphael! E ora? | Anticipazioni italiane

Il triangolo con al centro Rosalie Engel (Natalie Alison) sta per esplodere in tutta la sua forza! Dopo aver a lungo respinto le avances di Raphael Kofler (Jakob Graf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna finirà infatti per cedere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael confessa i sentimenti per Carolin

Vedere il proprio compagno provare a baciare un’altra donna avrebbe demoralizzato molte donne… ma non Rosalie Engel! Determinata a “ricordare” a Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) il proprio valore, la donna a infatti messo in atto un piano decisamente inusuale: assoldare un escort di nome Raphael Kofler per far ingelosire il medico!

Ebbene, il piano sarà un successo tanto che Michael deciderà di concentrarsi sulla sua relazione con la fidanzata. Peccato solo che nel frattempo quest’ultima si sia legata veramente a Raphael, tanto da andare ad un appuntamento galante. Appuntamento a cui assisterà casualmente il medico.

Il risultato? Tra Niederbühl e la Engel scoppierà un’accesa discussione, durante la quale il medico confesserà di avere dei sentimenti (o almeno di aver creduto di averli) nei confronti di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Una confessione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie si fa consolare da Raphael

Sconvolta, Rosalie non riuscirà infatti a credere di essere stata così cieca: quella di Michael nei confronti di Carolin era più che una semplice sbandata! Sconvolta, la donna lascerà in lacrime la conversazione e si rifugerà nei bagno del Furstenhof, dove verrà raggiunta proprio da Raphael.

Inutile dire che quest’ultimo – che nel frattempo si è perdutamente innamorato della Engel – non solo le offrirà una spalla su cui piangere, ma ribadirà che Michael non merita assolutamente una donna come Rosalie al suo fianco.

E così, complice l’emozione dei momento, Rosalie si lascerà andare ad un bacio appassionato con Raphael! Sarà scoppiato l’amore? Seguici su Instagram.