Il paradiso delle signore 8: Adelaide e Marta tornano alla villa | Trama 15 dicembre 2023

Anticipazioni puntata 69 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 15 dicembre 2023

Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) decide di andare a vivere a casa dello zio Armando (Pietro Genuardi), anche in virtù delle scuse ricevute da Marcello (Pietro Masotti). Flora (Lucrezia Massari) e Tancredi (Flavio Parenti) discutono animatamente e non c’è via di chiarimento tra loro. Vittorio (Alessandro Tersigni) è preoccupato per la situazione di Matilde (Chiara Baschetti); Tancredi infatti vuole denunciarla per adulterio ma la donna ha pronta una contromossa. Adelaide (Vanessa Gravina) torna a Villa Guarnieri in compagnia di sua nipote Marta (Gloria Radulescu). Seguici su Instagram.